Суд відновив на роботі невакциновану вчительку

Суд скасував наказ про усунення від роботи вчительки Ганни Поліщук, але у виплаті грошей відмовив

Вчителька вимагала у позові визнати незаконним наказ про її усунення, відновити на роботі та виплатити гроші за час вимушеного прогулу

Роменський міськрайонний суд, що на Сумщині, скасував наказ про відсторонення від роботи нещепленої вчительки. Про це пише «Суспільне».

Позивачем виступила педагог Ганна Поліщук, а відповідачем – Роменська спеціалізована загальноосвітня школа №2. Вчителька англійської мови вимагала у позові визнати незаконним наказ про її усунення під час дистанційного навчання, відновити на роботі та виплатити гроші за час вимушеного прогулу.

Директорка школи Олена Юракова на засіданні суду заявила, що не могла не підписати наказ, оскільки вона виконувала ухвалу уряду.

Зрештою суд скасував наказ про усунення від роботи вчительки, але у виплаті грошей відмовив. На оскарження його рішення надано 30 днів. Обидві сторони поки що не готові відповісти, чи скористаються вони правом на апеляцію.

Постанова суду наразі не опублікована у Єдиному реєстрі судових рішень.

Наказ про відсторонення нещеплених від коронавірусу освітян і чиновників почав діяти в листопаді. Пізніше перелік таких професій було розширено – до нього додали працівників підприємств, які перебувають у підпорядкуванні органів виконавчої влади, соцпрацівників і працівників стратегічних державних підприємств.

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