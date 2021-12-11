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    Сумна статистика. У світі від коронавірусу померли понад 5,3 млн людей

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    У світі зафіксували майже 270 млн випадків зараження коронавірусом - Сумна статистика. У світі від коронавірусу померли понад 5,3 млн людей
    У світі зафіксували майже 270 млн випадків зараження коронавірусом
    Фото з відкритих джерел

    Лідером за кількістю захворювань на коронавірус залишаються США

    Станом на ранок 11 грудня у світі зафіксували майже 270 млн випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані Worldometer.

    Загалом у світі зафіксовано 5 312 691 смерть від коронавірусу, а одужали 242 392 329 осіб.

    Лідерами за кількістю випадків зараження кононавірусом залишаються:

    • США – 50 705 257 випадків;
    • Індія – 34 682 736;
    • Бразилія – 22 184 824.

    Україна посідає 17 місце.

    Нагадаємо, стало відомо, у якій з європейських країн найнижчий рівень вакцинації. Це не Україна.

    Також медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

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    Теги: США статистика смерть штраф Індія Бразилія Україна коронавірус
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    Сумна статистика. У світі від коронавірусу померли понад 5,3 млн людей