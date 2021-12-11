Сумна статистика. У світі від коронавірусу померли понад 5,3 млн людей
У світі зафіксували майже 270 млн випадків зараження коронавірусом
Фото з відкритих джерел
Лідером за кількістю захворювань на коронавірус залишаються США
Станом на ранок 11 грудня у світі зафіксували майже 270 млн випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані Worldometer.
Загалом у світі зафіксовано 5 312 691 смерть від коронавірусу, а одужали 242 392 329 осіб.
Лідерами за кількістю випадків зараження кононавірусом залишаються:
- США – 50 705 257 випадків;
- Індія – 34 682 736;
- Бразилія – 22 184 824.
Україна посідає 17 місце.
Нагадаємо, стало відомо, у якій з європейських країн найнижчий рівень вакцинації. Це не Україна.
Також медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.
Читайте також: