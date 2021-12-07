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    90% працівників шкіл повністю вакциновано від коронавірусу: які області в лідерах

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    43 тисячі педагогів очікують другої дози вакцини проти Covid-19 - 90% працівників шкіл повністю вакциновано від коронавірусу: які області в лідерах
    43 тисячі педагогів очікують другої дози вакцини проти Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Щеплення отримали близько 590 тисяч педагогів країни

    В Україні пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу понад 90% працівників освіти. Повний курс щеплення отримали близько 590 тисяч педагогів країни. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

    За його словами, повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 588 тис. 319 працівників шкіл.

    «Це 90,2% від загальної кількості. Понад 43 тисячі педагогів очікують другої дози вакцини проти Covid-19», – додав міністр.

    Лідери області за темпами вакцинації педагогів

    • Дніпропетровська область – 98%;
    • Луганська – 97,3%;
    • Сумська – 96,5%;
    • Харківська – 95,6%;
    • Черкаська – 95,4%.

    За словами міністра, дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації педагогів у «червоній» зоні карантину триває у 415 школах.

    Він також зазначив, позитивну динаміку в цьому питанні. За даними на 3 грудня навчальний процес у віддаленому режимі застосовувався в 740 освітніх установах.

    Нагадаємо, суд відновив на роботі невакциновану вчительку.

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    Теги: міністр навчання щеплення вчитель Сергій Шкарлет
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    90% працівників шкіл повністю вакциновано від коронавірусу: які області в лідерах