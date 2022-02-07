Вчені визначили, яка група крові дарує найсильніший імунітет

Науковці з Гарвардського університету розповіли, яка група крові не здатна захистити людину від тяжких наслідків вірусних інфекцій

Вчені з Гарвардського університету назвали групу крові із найсильнішим імунітетом. Вони провели дослідження, яке показало, що група крові впливає на здатність організму виробляти інтерферон у разі вірусної інфекції. Про це пише GSM.

Інтерферони – це білки, які виділяють клітини організму, коли до нього потрапляє вірус, бактерії та низькомолекулярні органічні сполуки.

Дослідження показали, що люди з першою та третьою групами крові мають середній захист організму. Вчені розповіли, що в такому випадку організм людини буде під захистом на 80% та 91% відповідно. Тобто ці люди зможуть уникнути важких наслідків від вірусних інфекцій та інших захворювань, де потрібна хороша реакція імунної системи.

Виявилося, що володарі другої групи крові мають найнижчий результат. Такі люди не зможуть уникнути серйозних наслідків при захворюванні на вірусні інфекції. У цьому випадку організм людини перебуватиме під захистом всього на 40%. Крім того, такі люди сприйнятливі до різних захворювань.

Як повідомляють вчені, найсильніший імунітет мають люди з четвертою групою крові. У 92% добровольців виявили, що інтерферон виробляється у необхідному обсязі для захисту організму. А часом навіть у надмірній кількості. Людина з такою групою крові з найбільшою імовірністю може уникнути будь-яких наслідків захворювань.

Раніше вчені визначили, яка група крові найменш схильна до інфікування коронавірусом.

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