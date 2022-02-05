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    Учені зробили несподіваний висновок про локдаун

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    Науковці з'ясували, чи допомагає локдаун боротися із пандемією - Учені зробили несподіваний висновок про локдаун
    Науковці з'ясували, чи допомагає локдаун боротися із пандемією
    фото з відкритих джерел

    Локдауни не знижують смертність відкоронавірусу і дали мінімальний вплив на боротьбу з поширенням Covid-19

    Під час введення локдаунів показники смертності знижувалися лише на 0,2%. Це дає підстави вважати, що такі заходи не допомагають боротися із пандемією. Про це пише Forbes.

    Учені з Університету Джонса Гопкінса проаналізували вплив обмежувальних заходів у США та країнах Європи навесні 2020 року. У дослідженні повідомляється, що введення локдаунів не знижує показників смертності від Covid-19. Навесні 2020 року вони дали мінімальний вплив на боротьбу з поширенням хвороби, адже показники смертності знижувалися всього на 0,2%.

    «За результатами метааналізу було зроблено висновок про те, що локдауни мали мінімальний – близький до нульового – ефект на стан здоров'я населення і спричинили величезні економічні та соціальні витрати», – йдеться у висновках.

    Дослідники стверджують, що замість введення малоефективних локдаунів варто зосередитися на самоізоляції хворих. Коли здоровим людям доводилося ізолюватися разом із хворими родичами, смертність від Covid-19 знижувалася на 2,9%.

    У своєму дослідженні вчені навели приклад негативних наслідків локдаунів, а саме:

    • зростання рівня безробіття в США;
    • зростання звернень щодо домашнього насильства та передозувань наркотиками та медичними препаратами;
    • обмеження доступу людей до безпечних місць на відкритому повітрі: пляжів, парків, зоопарків.

    Нагадаємо, Україна другий день поспіль оновлює коронавірусний антирекорд.

    Напередодні головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.

    Також в Австрії уряд прийняв закон про обов'язкову вакцинацію від Covid-19.

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    Теги: США безробіття хвороби населення коронавірус Forbes
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    Учені зробили несподіваний висновок про локдаун