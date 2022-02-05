Медики попередили про ризик розвитку хвороби Альцгеймера після Covid-19
Американські медики пояснили відчуття «туману в голові» у хворих на коронавірус
Вчені Колумбійського університету в США заявили, що перебіг коронавірусу має ознаки, які схожі на хворобу Альцгеймера. Про це пише журнал Alsheimer's and Dementia.
Американські медики з'ясували, що при тяжкому перебігу коронавірусу в спеціальних каналах мозку виникають дефекти. Ці канали відповідають за накопичення білка в нейрофібрилярні клубки.
Вчені досліджували мозок людей, які померли через Covid-19. Вони знайшли самі зміни складу нейронів, які зустрічаються при хворобі Альцгеймера.
Лікарі попередили, що у мозку вони також зафіксували високий рівень амілоїдних білків, характерних для хвороби Альцгеймера.
На думку медиків, це може пояснити відчуття «туману в голові» у хворих на коронавірус. Вчені впевнені, що зараження Covid-19 може збільшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера у майбутньому.
Раніше вчені з'ясували, що коронавірусна інфекція здатна завдати людському мозку більшої шкоди, ніж це може зробити хвороба Альцгеймера.
Раніше вчені виявили, що щеплення від грипу знижують ризик розвитку деменції.