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    Медики попередили про ризик розвитку хвороби Альцгеймера після Covid-19

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    Лікарі виявили у мозку високий рівень амілоїдних білків, характерних для хвороби Альцгеймера - Медики попередили про ризик розвитку хвороби Альцгеймера після Covid-19
    Лікарі виявили у мозку високий рівень амілоїдних білків, характерних для хвороби Альцгеймера
    фото з відкритих джерел

    Американські медики пояснили відчуття «туману в голові» у хворих на коронавірус

    Вчені Колумбійського університету в США заявили, що перебіг коронавірусу має ознаки, які схожі на хворобу Альцгеймера. Про це пише журнал Alsheimer's and Dementia.

    Американські медики з'ясували, що при тяжкому перебігу коронавірусу в спеціальних каналах мозку виникають дефекти. Ці канали відповідають за накопичення білка в нейрофібрилярні клубки.

    Вчені досліджували мозок людей, які померли через Covid-19. Вони знайшли самі зміни складу нейронів, які зустрічаються при хворобі Альцгеймера.

    Лікарі попередили, що у мозку вони також зафіксували високий рівень амілоїдних білків, характерних для хвороби Альцгеймера.

    На думку медиків, це може пояснити відчуття «туману в голові» у хворих на коронавірус. Вчені впевнені, що зараження Covid-19 може збільшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера у майбутньому.

    Раніше вчені з'ясували, що коронавірусна інфекція здатна завдати людському мозку більшої шкоди, ніж це може зробити хвороба Альцгеймера.

    Раніше вчені виявили, що щеплення від грипу знижують ризик розвитку деменції.

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    Теги: хвороби щеплення інфекція коронавірус Хвороба Альцгеймера
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    Медики попередили про ризик розвитку хвороби Альцгеймера після Covid-19