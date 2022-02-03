Учені назвали сік, який помітно знижує рівень цукру в крові

Вишня містить високий рівень антоціанів, які мають стимулюючі властивості, що вивільняють інсулін

Після шести тижнів вживання кислого вишневого соку спостерігається значне зниження ваги

Високий рівень цукру в крові підвищує ризик ускладнень цукрового діабету, тому важливо тримати його під контролем. Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Nutrition & Food Science, вишневий сік викликає «значне зниження» рівня цукру в крові.

Річ у тому, що вишня багата пігментами – антоціанами, які мають стимулюючі властивості, що сприяють вивільненню інсуліну, життєво необхідного діабетикам.

Для дослідження було відібрано 19 жінок-діабетиків з високим рівнем цукру в крові.

Випробовуваних просили вживати по 40 грамів вишневого соку щодня протягом шести тижнів.

Перед початком дослідження і через шість тижнів були проведені вимірювання ваги і артеріального тиску, а також взяті зразки крові натщесерце. Також вимірювалися рівень цукру в крові натщесерце, HbA1c (середній рівень цукру в крові за останні два-три місяці) і ліпідний профіль крові.

Після шести тижнів вживання кислого вишневого соку спостерігається значне зниження ваги. У пацієнтів нормалізується артеріальний тиск, рівень цукру і ліпопротеїнів низької щільності.

Чим ще корисний вишневий сік

Вишневий сік – джерело всіляких вітамінів, мікро – і макроелементів, серед яких калій і натрій, мідь і магній, кальцій і фосфор, а також вельми цінне залізо. Регулярно вживаючи цей унікальний продукт, можна перемогти стрептококи і стафілококи, навіть збудника дизентерії.

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