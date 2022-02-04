Лікар розповів, як і коли проявляються симптоми «Омікрону»
Симптоми можуть проявитися через два дні після інфікування
Першим симптомом зараження «Омікроном» може стати закладеність носа
Доктор медицини Ерік Чіо-Пенья (Лікарня Університету Статен-Айленда, США) розповів про початкові симптоми, що виявляються при зараженні «Омікроном».
«Початковими ознаками, як правило, є закладеність носа, дискомфорт у носоглотці та інші симптоми інфекції верхніх дихальних шляхів», – повідомив лікар.
Багато інституцій охорони здоров'я в різних країнах констатують, що інфекція Covid-19, що викликається зараженням «Омікроном», відрізняється широким спектром симптомів – і не обов'язково лише легенів.
Що можна спостерігати у хворих:
- Гарячку або озноб;
- Кашель;
- Задишку або утруднене дихання;
- Втому;
- Болі у м'язах чи суглобах;
- Головну біль;
- Нову втрату смаку чи нюху;
- Хворе горло;
- Закладеність носа чи нежить;
- Нудоту чи блювоту;
- Діарею.
Коли виявляються симптоми
За останніми даними, вони можуть проявитися через два дні після інфікування.
«Омікрон» більш заразний, ніж попередні штами. У людей, інфікованих цим варіантом, симптоми зазвичай виявляються набагато швидше – часто через 1-2 дні після контакту із джерелом вірусу. Літні люди та люди з серйозними супутніми захворюваннями, такими як хвороби серця, легенів, або діабет, наражаються на більш високий ризик розвитку серйозних ускладнень», – поділився експерт.
Також лікар зауважив, що важку форму захворювання «Омікрон» здатний викликати у нещеплених пацієнтів. Вакциновані люди переважно переносять зараження ним як респіраторне захворювання.
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