Лікар розповів, як і коли проявляються симптоми «Омікрону»

Симптоми можуть проявитися через два дні після інфікування

Першим симптомом зараження «Омікроном» може стати закладеність носа

Доктор медицини Ерік Чіо-Пенья (Лікарня Університету Статен-Айленда, США) розповів про початкові симптоми, що виявляються при зараженні «Омікроном».

«Початковими ознаками, як правило, є закладеність носа, дискомфорт у носоглотці та інші симптоми інфекції верхніх дихальних шляхів», – повідомив лікар.

Багато інституцій охорони здоров'я в різних країнах констатують, що інфекція Covid-19, що викликається зараженням «Омікроном», відрізняється широким спектром симптомів – і не обов'язково лише легенів.

Що можна спостерігати у хворих:

Гарячку або озноб;

Кашель;

Задишку або утруднене дихання;

Втому;

Болі у м'язах чи суглобах;

Головну біль;

Нову втрату смаку чи нюху;

Хворе горло;

Закладеність носа чи нежить;

Нудоту чи блювоту;

Діарею.

Коли виявляються симптоми

За останніми даними, вони можуть проявитися через два дні після інфікування.

«Омікрон» більш заразний, ніж попередні штами. У людей, інфікованих цим варіантом, симптоми зазвичай виявляються набагато швидше – часто через 1-2 дні після контакту із джерелом вірусу. Літні люди та люди з серйозними супутніми захворюваннями, такими як хвороби серця, легенів, або діабет, наражаються на більш високий ризик розвитку серйозних ускладнень», – поділився експерт.

Також лікар зауважив, що важку форму захворювання «Омікрон» здатний викликати у нещеплених пацієнтів. Вакциновані люди переважно переносять зараження ним як респіраторне захворювання.

Раніше головна інфекціоністка розповіла, який препарат допоможе хворим на «Омікрон».

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