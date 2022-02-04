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    Лікар розповів, як і коли проявляються симптоми «Омікрону»

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    Симптоми можуть проявитися через два дні після інфікування - Лікар розповів, як і коли проявляються симптоми «Омікрону»

    Симптоми можуть проявитися через два дні після інфікування

    фото з відкритих джерел

    Першим симптомом зараження «Омікроном» може стати закладеність носа

    Доктор медицини Ерік Чіо-Пенья (Лікарня Університету Статен-Айленда, США) розповів про початкові симптоми, що виявляються при зараженні «Омікроном».

    «Початковими ознаками, як правило, є закладеність носа, дискомфорт у носоглотці та інші симптоми інфекції верхніх дихальних шляхів», – повідомив лікар.

    Багато інституцій охорони здоров'я в різних країнах констатують, що інфекція Covid-19, що викликається зараженням «Омікроном», відрізняється широким спектром симптомів – і не обов'язково лише легенів.

    Що можна спостерігати у хворих:

    • Гарячку або озноб;
    • Кашель;
    • Задишку або утруднене дихання;
    • Втому;
    • Болі у м'язах чи суглобах;
    • Головну біль;
    • Нову втрату смаку чи нюху;
    • Хворе горло;
    • Закладеність носа чи нежить;
    • Нудоту чи блювоту;
    • Діарею.

    Коли виявляються симптоми

    За останніми даними, вони можуть проявитися через два дні після інфікування.

    «Омікрон» більш заразний, ніж попередні штами. У людей, інфікованих цим варіантом, симптоми зазвичай виявляються набагато швидше – часто через 1-2 дні після контакту із джерелом вірусу. Літні люди та люди з серйозними супутніми захворюваннями, такими як хвороби серця, легенів, або діабет, наражаються на більш високий ризик розвитку серйозних ускладнень», – поділився експерт.

    Також лікар зауважив, що важку форму захворювання «Омікрон» здатний викликати у нещеплених пацієнтів. Вакциновані люди переважно переносять зараження ним як респіраторне захворювання.

    Раніше головна інфекціоністка розповіла, який препарат допоможе хворим на «Омікрон».

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    Теги: здоров'я лікар лікарня хвороби інфекція вірус коронавірус
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    Лікар розповів, як і коли проявляються симптоми «Омікрону»