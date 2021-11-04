На Землі почалася магнітна буря: одна із найсильніших за останні роки

На Землі почалася одна з найпотужніших за останні роки магнітна буря

На Землі 4 листопада почалася одна з найпотужніших за останні роки магнітна буря, вона триватиме дві-три доби. Вчені оцінюють її у три бали за п'ятибальною шкалою. Про це повідомляє Bloomberg.

«Землі досягнув великий сонячний викид, тобто маси сонячної речовини, викинуті з атмосфери Сонця потужним вибухом (спалахом). Зараз немає сумнівів, що йдеться про спалах рівня М1.7 (клас М означає сильні спалахи, що передують максимальному класу X), що стався 2 дні тому, 2 листопада, близько 6 ранку за московським часом», – повідомили фахівці.

Вчені також додали, що зараз на Землі фіксуються одні з найбільших цьогорічних полярних сяйв. Близько 12 години ночі зона сяйв накрила майже весь скандинавський півострів. Так, за прогнозами вчених, якщо геомагнітна активність не спаде, то на території Росії зона полярних сяйв досягне в період 20-23 години за московським часом.

Нагадаємо, потужний спалах на Сонці, який викликав сильну магнітну бурю 30 та 31 жовтня, вдалося сфотографувати. Фотографії викиду маси на Сонці зробили співробітники космічного агентства.

Також протягом усього листопада Землю штормитиме.