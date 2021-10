Найпотужнішу магнітну бурю року вдалося сфотографувати

Потужний спалах на Сонці, який викликав сильну магнітну бурю 30 та 31 жовтня, вдалося сфотографувати. Фотографії викиду маси на Сонці зробили співробітники космічного агентства. Про це повідомляє NASA.

Вчені говорять про те, що спалах стався ще 28 жовтня. А от хмара сонячної плазми почала випливати на Землю. лише 30 листопада.

Фото викиду плазми зробили з борту космічної обсерваторії Solar Dynamics Observator.

We are awaiting the arrival of a coronal mass ejection launched by an X1 solar flare that took place two days ago. The solar plasma cloud should arrive within the next 6 to 18 hours. A strong G3 geomagnetic storm watch is in effect for today, 30 October and tomorrow, 31 October. pic.twitter.com/23b1wBezRv