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    Найпотужнішу магнітну бурю року вдалося сфотографувати

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    Сонце випромінювало значний сонячний спалах - Найпотужнішу магнітну бурю року вдалося сфотографувати

    Сонце випромінювало значний сонячний спалах

    Фото обсерваторії сонячної динаміки NASA

    Фото викиду плазми зробили з борту космічної обсерваторії

    Потужний спалах на Сонці, який викликав сильну магнітну бурю 30 та 31 жовтня, вдалося сфотографувати. Фотографії викиду маси на Сонці зробили співробітники космічного агентства. Про це повідомляє NASA.

    Вчені говорять про те, що спалах стався ще 28 жовтня. А от хмара сонячної плазми почала випливати на Землю. лише 30 листопада.

    Фото викиду плазми зробили з борту космічної обсерваторії Solar Dynamics Observator.

    Також вченим вдалося показати потужний спалах, який призвів до магнітної бурі, на відео. Приголомшливі кадри вони розмістили у Twitter.

    «Ми очікуємо прибуття коронального викиду маси, викликаного сонячним спалахом X1, яка сталася два дні тому», – додали вони у дописі до відеокадрів.

    Нагадаємо, протягом усього листопада Землю штормитиме. Перший короткостроковий геомагнітний сплеск очікується вже на початку місяця, 2-го числа.

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    Теги: США наука магнитная буря
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    Найпотужнішу магнітну бурю року вдалося сфотографувати