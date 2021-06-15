Відомий мовознавець розповів про важливу зміну в українському правописі

У правописі узаконено новий розділовий знак

Відомий мовознавець Вадим Авраменко вказав українцям, що нова редакція правопису від 2019 року узаконила скісну риску як розділовий знак.

«Скісна риска набула офіційного статусу (у попередніх редакціях про неї не згадували)», – написав мовознавець у Facebook.

Де віднині використовують цей розділовий знак:

між однорідними членами речення (інтонація оклику / питання);

на позначення року, що не збігається з календарним (у 2018/19 навчальному році);

на позначення співвідношення яких-небудь величин (курс гривня / долар);

замість сполучень слів і складних слів (р/р – розрахунковий рахунок; к/т – кінотеатр);

у позначеннях складених одиниць виміру (км/год).

Авраменко також нагадав, що 17 травня Апеляційний адміністративний суд визнав протиправним рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування нової редакції «Українського правопису». Таким чином новий правопис досі чинний.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови.

Спільно з партнерами на базі Освітнього хабу міста Києва Міністерство культури та інформаційної політики презентувало мультимедійний курс «Сучасна українська мова».

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