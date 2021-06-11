«Нова загроза Україні, гірший за клоуна»: Фаріон накинулася на Разумкова через мову

Мовознавця та ексдепутатку обурила позиція спікера Ради щодо навчання у вишах іноземною мовою

Колишня народна депутатка від ВО «Свобода» та мовознавець Ірина Фаріон назвала спікера парламенту Дмитра Разумкова «новою загрозою України». Про це Фаріон написала у своєму Telegram-каналі.

Фаріон поширила новину із брифінгу Дмитра Разумкова у Львові, де він заявив, що вважає, що законопроєкт про навчання у вишах іноземною мовою не загрожує державній.

«Ось цей бидлюк – нова загроза Україні. Воно гірше за клоуна, бо деколи клепку вмикає. І то Українофобську. Кожна самодостатня країна просуває свою мову на міжнародному ринку і перетворює її у валюту. Тільки цей совковий мотлох з колонізованим мозком далі всучує вишам колоніЯльну мовну модель», – написала колишня депутатка.

Вона також зазначила: «Суть не грошах, що ніби зароблятимуть виші – суть у системній війні з українською мовою і блокуванні її на міжнародній арені і в середині країни. За начебто прагматичною метою насправді криється політичне завдання протягування рускава міра у виші, що є стратегічним завданням кремля. До речі, іноземці, на відміну від цього совка, за рік щебечуть українською. Натомість у разумкових на то розуму нема».

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту схвалити вищевказаний законопроєкт №3717 – зміни до мовної статті Закону «Про вищу освіту». Суть документу – навчання іноземних студентів «може здійснюватися іноземною мовою».

Варпто зазначити, що раніше парламент провалив першу спробу узаконити навчання іноземною мовою для студентів з інших країн.