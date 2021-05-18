Тести, квести і сторітелінг. Міносвіти презентувало безкоштовний курс української мови

Сторітелінг, квести, тести та інші формати допоможуть слухачам курсу краще засвоїти правила

Курс розроблено за технологією, що дозволяє бути максимально залученим у процес

Спільно з партнерами на базі Освітнього хабу міста Києва Міністерство культури та інформаційної політики презентувало мультимедійний курс «Сучасна українська мова». Розробники курсу додали в навчальний процес нові цікаві методики. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у фейсбуці.

«Курс розроблено за технологією, що дозволяє бути максимально залученим у процес. Сторітелінг, квести, тести та інші формати допомагають краще засвоїти правила. При цьому підтримуючи інтерес та запам’ятовуючи основи і складні моменти за трьома модулями: правопису, ділової мови і самої мови та мовлення. До того ж блоки доступні в онлайні. Тож проходити їх, за бажанням, можна і вдень, і вночі», – написав Ткаченко.

Він зазначив, що популяризація української мови – один із ключових пріоритетів національної безпеки України. За його словами, саме популяризація дозволяє лагідно українізовувати наше суспільство. Ткаченко переконаний, що курс «Сучасна українська мова» сприятиме цьому.

«Розраховую на попит як серед українців, що мешкають в Україні, так і серед представників української діаспори. А також іноземців, які мають бажання оволодіти українською мовою. Адже так чудово, коли вулицями рідної країни дедалі більше чути рідну мову», – додав міністр.

Ознайомитися з мультимедійним курсом можна за посиланням.

Сторітелінг (у перекладі з англійської story означає історія, а telling – розповідати; отже, сторітеллінг – це розповідь історій) – це мистецтво захоплюючої розповіді та передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача.

16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.