Прикрий збіг. Автор підручника з української розповів, як туди потрапив порносайт

Редактори підручника хотіли залишити посилання на адміністрацію міста Новомиргород, але помилилися на літеру

Відомий мовознавець Олександр Авраменко прокоментував знайдене в підручнику з української мови для 10 класу посилання на порносайт. Про цей інцидент уже повідомили в кіберполіцію. Про це сам Авраменко написав на своїй сторінці в Facebook.

«Друзі, неподобство, яке сталося з моїм підручником «Українська мова. 10 клас» (2018), потребує коментаря. На с. 189 згаданого навчального видання (після тексту про шкільну форму) у дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). novomirgorod... – назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода... Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу», – написав він.

Авраменко зазначив, що видавництво «Грамота» два дні тому (17.05.2021) звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт, а хура й досі там. «Державна бюрократична машина спить... Обіцяють розглянути нашого листа протягом 10 днів... Сьогодні звернулися до департаменту швидкого реагування. Сподіваємося, державні органи захистять учнів і всю освітню громаду, заблокувавши сайт розпусти».

«Чому це сталося саме з моєю книжкою? Цього року на конкурс я подав чотири підручники - і всі вони посіли перше місце з великим відривом від конкурентів. Можливо, причина в цьому? На жаль, недоброзичливці є і в мене. А може, це просто прикрий збіг... Боляче...», – резюмував мовознавець.

Нагадаємо, некоректне посилання можна побачити як у друкованому, так і в електронному варіанті підручника.