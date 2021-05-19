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    Прикрий збіг. Автор підручника з української розповів, як туди потрапив порносайт

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    Авраменко зазначив, що видавництво &laquo;Грамота&raquo; звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт - Прикрий збіг. Автор підручника з української розповів, як туди потрапив порносайт
    Авраменко зазначив, що видавництво «Грамота» звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт
    Фото: Олександр Авраменко/Facebook

    Редактори підручника хотіли залишити посилання на адміністрацію міста Новомиргород, але помилилися на літеру

    Відомий мовознавець Олександр Авраменко прокоментував знайдене в підручнику з української мови для 10 класу посилання на порносайт. Про цей інцидент уже повідомили в кіберполіцію. Про це сам Авраменко написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Друзі, неподобство, яке сталося з моїм підручником «Українська мова. 10 клас» (2018), потребує коментаря. На с. 189 згаданого навчального видання (після тексту про шкільну форму) у дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). novomirgorod... – назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода... Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу», – написав він.

    Авраменко зазначив, що видавництво «Грамота» два дні тому (17.05.2021) звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт, а хура й досі там. «Державна бюрократична машина спить... Обіцяють розглянути нашого листа протягом 10 днів... Сьогодні звернулися до департаменту швидкого реагування. Сподіваємося, державні органи захистять учнів і всю освітню громаду, заблокувавши сайт розпусти».

    «Чому це сталося саме з моєю книжкою? Цього року на конкурс я подав чотири підручники - і всі вони посіли перше місце з великим відривом від конкурентів. Можливо, причина в цьому? На жаль, недоброзичливці є і в мене. А може, це просто прикрий збіг... Боляче...», – резюмував мовознавець.

    Нагадаємо, некоректне посилання можна побачити як у друкованому, так і в електронному варіанті підручника.

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    Теги: книги школа мова скандал мовознавець українська мова
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    Прикрий збіг. Автор підручника з української розповів, як туди потрапив порносайт