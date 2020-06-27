ЗНО-2020: опубліковані відповіді на тест з математики



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Основна сесія ЗНО розпочалася 25 червня тестуванням з математики

Офіційне оголошення результатів тестування з математики відбудеться не пізніше 17 липня

Опубліковані правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з математики.

Використовуючи правильні відповіді на завдання тесту, учасники тестування мають можливість визначити власний тестовий бал за всіма завданнями тесту.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 52 балам.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати правильно виконавши всі завдання тесту, - 62 бали.

Офіційне оголошення результатів тестування з математики відбудеться не пізніше 17 липня.

Також при оголошенні офіційних результатів ЗНО з математики, будуть оприлюднені дві таблиці: рейтингова таблиця за шкалою від 100 до 200 балів і таблиця за шкалою від 1 до 12 балів.

Результати за рейтинговою шкалою від 100 до 200 балів використовуватимуться абітурієнтами під час вступної кампанії до закладів вищої освіти.

Результати за шкалою від 1 до 12 балів будуть надіслані школам для визначення оцінки випускників, які виявили бажання зарахувати результати ЗНО, як державну підсумкову атестацію з математики.

Учасники ЗНО, які не подолають пороговий бал, визначений експертною комісією з питань результатів ЗНО з математики, вважатимуться такими, хто тест не склав.

Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася 25 червня. За даними Міністерства освіти і науки, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування. 25 червня абітурієнти складали тест з математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.