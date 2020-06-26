Український центр оцінювання якості освіти повідомив дату оприлюднення результатів ЗНО з математики



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Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі «ЗНО-2020. Математика»

Результати тестування з математики буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 17 липня

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) визначить поріг склав/не склав з математики до 17 липня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з математики відбудеться до 17 липня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 17 липня», - йдеться у повідомленні

Також предметна фахова комісія УЦОЯО встановила правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з математики. Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі «ЗНО-2020. Математика».

Абітурієнтам, які хочуть самостійно визначити кількість набраних тестових балів з математики, радять скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Як відомо, показники захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Основна сесія ЗНО розпочалася 25 червня тестуванням з математики й завершиться 17 липня тестуванням з хімії. На неї зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

Разом з тим в Офісі президента попередили, що умови проведення ЗНО можуть змінитися через спалах коронавірусу.

Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.

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В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії. Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Київ.