  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Український центр оцінювання якості освіти повідомив дату оприлюднення результатів ЗНО з математики

    • Розсилка
    Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі &laquo;ЗНО-2020. Математика&raquo; - Український центр оцінювання якості освіти повідомив дату оприлюднення результатів ЗНО з математики
    Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі «ЗНО-2020. Математика»

    Результати тестування з математики буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 17 липня

    Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) визначить поріг склав/не склав з математики до 17 липня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

    «Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з математики відбудеться до 17 липня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 17 липня», - йдеться у повідомленні

    Також предметна фахова комісія УЦОЯО встановила правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з математики. Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі «ЗНО-2020. Математика».

    Абітурієнтам, які хочуть самостійно визначити кількість набраних тестових балів з математики, радять скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

    Як відомо, показники захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.

    Основна сесія ЗНО розпочалася 25 червня тестуванням з математики й завершиться 17 липня тестуванням з хімії. На неї зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

    22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

    Разом з тим в Офісі президента попередили, що умови проведення ЗНО можуть змінитися через спалах коронавірусу.

    Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      41117
    • Хворіють
      21732
    • Одужали
      18299
    • Померли
      1086

    В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії. Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Київ.

    ЗНО-2020 освіта закон університет учні школярі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ