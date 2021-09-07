З наступного тижня більшість шкіл Сумщини можуть закрити на карантин

На карантин закриють навчальні заклади, у яких мінімум 80% працівників не будуть щеплені хоча б першою дозою вакцини

Очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка

З наступного тижня Сумська область може перейти у «жовту» зону карантину. Більшість шкіл та дитячих садочків можуть бути закриті на карантин та перейти на віддалене навчання. Про це заявив у Facebook голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, на карантин закриють навчальні заклади, у яких мінімум 80% працівників не будуть щеплені хоча б першою дозою вакцини.

«З кожним днем ми спостерігаємо все більшу кількість хворих на Соvid-19 на Сумщині. При переході у «жовту» зону карантину, школа, у якій провакциновано менше як 80% працівників, переходить до навчання в онлайн-режимі. До «жовтої» зони наша Сумщина може потрапити уже наступного понеділка!», – написав Живицький.

До слова, МОЗ пропонує посилити карантин в Україні. Очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка.

Також МОЗ назвав головну умову для переходу шкіл на дистанційне навчання.

Зазначимо, що у соціальних мережах оприлюднили інформацію про те, що по всій території України школи переходять на дистанційне навчання. У Міністерстві освіти цей факт спростували. У МОН додали, що навіть за погіршення епідемситуації деякі школи зможуть працювати очно.

Тим часом головний санітарний лікар вважає, що Україні уникнути локдауну не вдасться. Але його очікувати можна не раніше листопада. Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.