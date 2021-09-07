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    У мережі з'явилися фото дівчини, яка стріляла з арбалета в школі Полтави

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    Світлина 19-річної нападниці з&rsquo;явилася в мережі - У мережі з'явилися фото дівчини, яка стріляла з арбалета в школі Полтави
    Світлина 19-річної нападниці з’явилася в мережі
    Фото: Труха

    Арбалет, з якого стріляла дівчина, вона придбала в магазині

    У Полтаві 6 вересня колишня учениця однієї зі шкіл поранила з арбалета двох педагогів. Поліцейські, які прибули на місце події за викликом, затримали нападницю. Сьогодні в мережі з'явилися фото і відео нападниці.

    За інформацією правоохоронців, затримана дівчина зізналася, що навчалася в цій школі до четвертого класу. Водночас вона не може пояснити причину свого вчинку. Дівчина плутається у свідченнях – стверджує, що «хотіла залякати або мало не вбити вчителів».

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    У мережі з'явилися фото дівчини, яка стріляла з арбалета в школі Полтави
    У мережі з'явилися фото дівчини, яка стріляла з арбалета в школі Полтави

    У нападниці порізані руки та шия. У соцмережах учні школи, де стався інцидент, повідомили, що у дівчини – зелений колір волосся, під час скоєння злочину вона курила цигарку.

    Зайшла в перший кабінет і вистрілила в спину вчительці. Далі вона заходила в кожен клас, який їй попадався, і стріляла, – розповіли школярі.

    За попередньою інформацією, вчителька української мови та зарубіжної літератури отримала поранення в спину, а заступник директора навчального закладу – в руку.

    Арбалет у нападниці відібрав 14-річний учень 9 класу. Дівчина не чинила йому опору. Постраждалих вчителів відвезли до лікарні. Навчальний процес у школі триває.

    Читайте також: Курила і стріляла по вчителях: що відомо про дівчину, яка з арбалетом напала на школу у Полтаві


    Теги: Полтава школа напад поліція учні школярі стрілянина
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    У мережі з'явилися фото дівчини, яка стріляла з арбалета в школі Полтави