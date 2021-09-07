У мережі з'явилися фото дівчини, яка стріляла з арбалета в школі Полтави

Арбалет, з якого стріляла дівчина, вона придбала в магазині

У Полтаві 6 вересня колишня учениця однієї зі шкіл поранила з арбалета двох педагогів. Поліцейські, які прибули на місце події за викликом, затримали нападницю. Сьогодні в мережі з'явилися фото і відео нападниці.

За інформацією правоохоронців, затримана дівчина зізналася, що навчалася в цій школі до четвертого класу. Водночас вона не може пояснити причину свого вчинку. Дівчина плутається у свідченнях – стверджує, що «хотіла залякати або мало не вбити вчителів».

У нападниці порізані руки та шия. У соцмережах учні школи, де стався інцидент, повідомили, що у дівчини – зелений колір волосся, під час скоєння злочину вона курила цигарку.

Зайшла в перший кабінет і вистрілила в спину вчительці. Далі вона заходила в кожен клас, який їй попадався, і стріляла, – розповіли школярі.

За попередньою інформацією, вчителька української мови та зарубіжної літератури отримала поранення в спину, а заступник директора навчального закладу – в руку.

Арбалет у нападниці відібрав 14-річний учень 9 класу. Дівчина не чинила йому опору. Постраждалих вчителів відвезли до лікарні. Навчальний процес у школі триває.



