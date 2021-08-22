Учителям із грудня підвищать зарплату

Стало відомо, наскільки зростуть зарплати педагогів

У грудні українським учителям підвищать зарплату. Про це повідомили в Міносвіти. Оклади вчителів у грудні зростуть на 8,4%. Про це пише Перший діловий.

«Підвищили з 1 січня на 20% посадові ставки. Ще розраховуємо на 8,4% підвищення в грудні. І це тільки початок», – заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Як раніше розповідав Шкарлет, за проходження атестації вчитель може отримати 20% надбавки.

Загалом зарплати вчителів зростуть на 30% упродовж 2021 року.

У держбюджеті на 2021-й Міністерство освіти й науки України передбачило видатки 139,5 млрд грн. Це на 26,6 млрд грн більше, ніж торік. Це кошти на збільшення заробітної плати із 1 січня на 20% і з 1 грудня 2021 року - на 8,4%, повідомили в Міносвіти.

Нагадаємо, Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що зарплата $4 тис. для професорів реальна, а для педагогів за підсумками 2021 року зарплата підвищиться майже на 30%.

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