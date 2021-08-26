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    Український мобільний додаток підкорив світ. Чим він корисний?

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    Освітній додаток&nbsp;Headway - Український мобільний додаток підкорив світ. Чим він корисний?
    Освітній додаток Headway
    Зображення: Headway

    Український додаток Headway став лідером у світі за кількістю завантажень у своїй ніші

    Створений українцями додаток Headway став лідером у світі за кількістю завантажень у своїй ніші та залишається у топі протягом 2021 року. Уперше він випередив головного конкурента німецьку компанію Blinkist у вересні 2020, про це говорять дані аналітичної платформи Sensor Tower, повідомляє ITC.

    Headway — це освітній застосунок, що допомагає прочитати книгу за 15 хвилин. У ньому зібрані стислий зміст та головні ідеї видань про бізнес, мотивацію та психологію. Вони розділені на категорії та доступні у текстовому та аудіоформаті.

    Додаток створили розробники однойменного стартапу в березні 2019 року, щоб допомогти людям у всьому світі самостійно навчатися та розвиватися.

    За два роки застосунок завантажили понад 7 мільйонів користувачів. Це більше ніж населення Данії. Користуються Headway в 140 країнах, переважно в США, Канаді, Австралії, Британії та Індії.

    Улітку 2021 додаток завантажували в середньому понад 500 тисяч людей у світі щомісяця.

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    Теги: освіта смартфон
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    Український мобільний додаток підкорив світ. Чим він корисний?