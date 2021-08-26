Шмигаль зробив заяву щодо початку навчального року в Україні

Прем'єр закликав вчителів вакцинуватися від коронавірусу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі. Про це йшлося сьогодні на засіданні Кабміну.

«Старт нового навчального року. Він розпочнеться вчасно, тобто з 1 вересня та буде проходити у звичному режимі», – сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що наразі Україна перебуває у «зеленій» зоні епідемічної безпеки, що дозволяє роботу навчальних закладів.

Водночас прем'єр зауважив, що навчальний процес має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил.

Він уточнив, що школи до цього вже підготовлені та мають все необхідне.

«Важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня – є вакцинація освітян. Закликаю українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. В Україні наявні в достатній кількості безпечні вакцини провідних виробників», – додав Шмигаль.

Крім того, він нагадав, що в Україні продовжується реформа Нової української школи (НУШ).

«З 1 вересня НУШ стартує у пілотних 5-х класах 136 шкіл України», – наголосив Шмигаль.

Він пояснив, що така модель організації освітнього процесу покликана навчити дітей критичному мисленню, а замість простого заучування інформації – набувати компетенції для застосування знань у реальному житті.

Насамкінець Шмигаль зазначив, що кожен педагогічний працівник повинен мати змогу користуватися особистим комп’ютером.

«В Україні продовжує реалізовуватися програма забезпечення освітян необхідними технічними засобами для організації освітнього процесу, зокрема і в межах дистанційної форми навчання. Цього року для придбання ноутбуків учителям державою на місця виділено субвенцію у розмірі 1 млрд гривень», – підсумував очільник уряду.

Нагадаємо, дещо раніше освітній омбудсмен пояснив, чи законний недопуск до роботи невакцинованих педагогів. Наприклад, у одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест

В Україні масова добровільна вакцинація всіх працівників закладів освіти – дитсадків, шкіл, училищ, ВНЗ – розпочалася у травні. Їх щеплюють препаратом виробництва Pfizer.

Також МОЗ нагадує батькам, які довідки потрібні дітям для школи.

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