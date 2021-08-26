  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Шмигаль зробив заяву щодо початку навчального року в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Новий навчальний рік розпочнеться вчасно&nbsp;&ndash; 1 вересня - Шмигаль зробив заяву щодо початку навчального року в Україні
    Новий навчальний рік розпочнеться вчасно – 1 вересня
    Фото: Уніан

    Прем'єр закликав вчителів вакцинуватися від коронавірусу

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі. Про це йшлося сьогодні на засіданні Кабміну.

    «Старт нового навчального року. Він розпочнеться вчасно, тобто з 1 вересня та буде проходити у звичному режимі», – сказав прем'єр.

    Шмигаль додав, що наразі Україна перебуває у «зеленій» зоні епідемічної безпеки, що дозволяє роботу навчальних закладів.

    Водночас прем'єр зауважив, що навчальний процес має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил.

    Він уточнив, що школи до цього вже підготовлені та мають все необхідне.

    «Важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня – є вакцинація освітян. Закликаю українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. В Україні наявні в достатній кількості безпечні вакцини провідних виробників», – додав Шмигаль.

    Крім того, він нагадав, що в Україні продовжується реформа Нової української школи (НУШ).

    «З 1 вересня НУШ стартує у пілотних 5-х класах 136 шкіл України», – наголосив Шмигаль.

    Він пояснив, що така модель організації освітнього процесу покликана навчити дітей критичному мисленню, а замість простого заучування інформації – набувати компетенції для застосування знань у реальному житті.

    Насамкінець Шмигаль зазначив, що кожен педагогічний працівник повинен мати змогу користуватися особистим комп’ютером.

    «В Україні продовжує реалізовуватися програма забезпечення освітян необхідними технічними засобами для організації освітнього процесу, зокрема і в межах дистанційної форми навчання. Цього року для придбання ноутбуків учителям державою на місця виділено субвенцію у розмірі 1 млрд гривень», – підсумував очільник уряду.

    Нагадаємо, дещо раніше освітній омбудсмен пояснив, чи законний недопуск до роботи невакцинованих педагогів. Наприклад, у одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест

    В Україні масова добровільна вакцинація всіх працівників закладів освіти – дитсадків, шкіл, училищ, ВНЗ – розпочалася у травні. Їх щеплюють препаратом виробництва Pfizer.

    Також МОЗ нагадує батькам, які довідки потрібні дітям для школи.

    Читайте також:
    Теги: освіта школа навчання Україна щеплення вакцинація вчитель Денис Шмигаль школярі Сергій Шкарлет навчання, школа, освіта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шмигаль зробив заяву щодо початку навчального року в Україні