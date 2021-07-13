  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    13 липня – додаткова сесія ЗНО з біології

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    13 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест з біології - 13 липня – додаткова сесія ЗНО з біології
    13 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест з біології
    Фото: Український центр оцінювання якості освіти

    Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності документів

    В Україні 13 липня відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання з біології. Про це повідомляє пресслужбаУкраїнського центру оцінювання якості освіти.

    «13 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест із біології. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Звертаємо увагу, що в запрошенні–перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску», – йдеться у повідомленні.

    Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення–перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

    Радимо взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

    Нагадуємо, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

    Із завданнями сертифікаційної роботи і правильними відповідями до тесту можна буде ознайомитися в розділі «ЗНО-2021. Біологія».

    Нагадуємо, що пороговий бал «склав/не склав» з біології становить 22 тестових бали.

    Теги: ЗНО-2021 освіта навчання, школа, освіта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    13 липня – додаткова сесія ЗНО з біології