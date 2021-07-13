13 липня – додаткова сесія ЗНО з біології

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності документів

В Україні 13 липня відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання з біології. Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

«13 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест із біології. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Звертаємо увагу, що в запрошенні–перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску», – йдеться у повідомленні.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення–перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Радимо взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Нагадуємо, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Із завданнями сертифікаційної роботи і правильними відповідями до тесту можна буде ознайомитися в розділі «ЗНО-2021. Біологія».

Нагадуємо, що пороговий бал «склав/не склав» з біології становить 22 тестових бали.