Демографічна криза в Росії набирає обертів

Влада РФ нічого не може зробити з вимиранням росіян

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По итогам I квартала 2019 года естественная убыль населения страны, т.е. превышение числа умерших (461,9 тыс. человек) над числом родившихся (355,2 тыс. человек), составила 106,7 тыс. человек. Это существенно больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года: -87,3 тыс. человек, то есть и без того нехорошая демографическая ситуация еще больше ухудшилась.

А ведь должна улучшаться. Во всяком случае, правительственные планы предусматривают, что естественная убыль в целом по итогам 2019 года должна составить 219,1 тыс. человек, в то время как в 2018 году она составила 224,6 тыс. человек.

И хотя это данные Росстата, к показателям которого сегодня предъявляется много обоснованных претензий, думается, что им верить можно, потому что они, как указывает само статистическое ведомство, «выгружены» из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Да-да, именно «выгружены».

Важно помнить, что сегодня одна из целей национального развития официально сформулирована как: «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации». Пока, как видим, получается с точностью до наоборот, никакого роста, одна нарастающая устойчивая убыль населения.

Кстати, тот же правительственный План по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года предусматривает, что в этот период только в 2024 году в России должен быть наконец-то зафиксирован естественный прирост численности населения размером аж в … 1 тыс. человек (?!) До этого – сплошная естественная убыль. И это называется «устойчивым естественным ростом населения»? Ну, знаете ли, если в такого уровня документах такое лукавство?! Ну да ладно, что делать-то собираетесь? По-прежнему все на «демографическую яму» 90-х прошлого века будем сваливать? Но уже только такая аргументация не работает. Не работает. Понимаете?

Может быть хотя бы из-за проблемы убыли населения обратите внимание, господа из власти, на падающие реальные располагаемые денежные доходы россиян? Конечно, известен аргумент, что материальное благополучие не спасает, что низкая рождаемость – это беда всех высокоразвитых стран. У меня другой аргумент из недавнего российского прошлого. Именно с начала 2000-х годов, когда на фоне бешено растущих мировых цен на нефть доходы людей ощутимо выросли, стали очевидны и демографические успехи. И это понятно, вполне объяснимо. Что же касается проблем высокоразвитых стран, то нам еще только предстоит стать одной из них. Вот когда станем, тогда и будет правомерным делать в отношении России соответствующие сравнения.

Нельзя сказать, что власти ничего не делают для исправления ситуации. Нацпроект «Демография» предусматривает в этом отношении много правильных мер. Но факт есть факт. Сегодня естественная убыль населения стремительно нарастает. Значит, не работают эти меры. Значит подход «вот родите ребенка — мы вам пряник дадим» недостаточен (да и «пряники», честно говоря, могли бы быть и побольше). Просто «купить больше деток» не получается.

На повышении рождаемости сказывается масса факторов. Безусловно влияют такие меры, как повышение пенсионного возраста. Кто-нибудь просчитывал их с точки зрения влияния на демографию? – Ничего никто как следует не просчитывал. А я вот убежден, что вред повышения пенсионного возраста еще и в негативном влиянии на демографическую ситуацию, потому что люди должны намного дольше работать, а не с внуками нянчиться. Думается, что тут и доказывать ничего не надо.

Нет системности, комплексности, научной проработанности в решении этой серьезнейшей проблемы – получаем нарастающую естественную убыль населения.

Джерело: Эхо Москвы

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