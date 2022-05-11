11 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не рекомендується займатися важкою фізичною працею

Сьогодні, у середу, 11 травня, триває 77 день повномасштабної війни з РФ.

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День березового соку (Березосік)

Березосік відзначається 11 травня 2021 року (за старим стилем – 28 квітня). Це народне свято присвячується чудесному дару природи – соку берези. У цей день він вважається чарівним, нагодованим великою силою відновлення і зцілення людського організму.

Історія

Березу здавна шанували і поважали. Її красу оспівали багато поетів, співаки і художники, як вітчизняні, так і зарубіжні. Кору, листя, бруньки, сік досі використовують в лікувальних і профілактичних цілях.

Легенда свідчить, берізка, як стоїть окремо від інших, – це душа людини, яка загинула не своєю смертю. Всередині у неї знаходиться не сік, а справжня кров.

Традиції та обряди

У цей день готують ліки від лихоманки, набряків, подагри, застарілого ревматизму, артриту і безлічі інших захворювань. Спеціальний відвар з лікувальних трав змішують з березовим соком.

При його зборі використовують спеціальні слова. Чим вище узятий натуральний сік, тим він цінніший і смачніший. Здавна цим займалися знахарі. Вони брали з собою в ліс або березовий гай місцевих хлопчаків, яким було в радість полазити по деревах для справи, а не заради забави.

Люди, які страждають певними захворюваннями або просто знесилені після довгих похмурих зимових днів, намагаються провести на свіжому повітрі якомога більше часу. Теплий вітер в день Березосока з давніх-давен вважається цілющим і зміцнюючим здоров'я.

Люди здійснюють обряд «лову полуденного вітру». Беруть заздалегідь виготовлену для цього спеціальну ладанку, йдуть на перехрестя і чекають, коли подує свіжістю. Далі цю ладанку надягають на шию хворого. Але, якщо день теплий, хворий повинен скупатися в дощовій воді.

Прикмети

Якщо сонце на сході встає ясне, то літо буде погожим.

Якщо ніч зоряна й тепла, значить, по осені дозріє багатий урожай.

Весь день вітер дме з півдня – буде багато врожаю, а також гроз влітку.

Вдень тепло і сонячно, а вночі в небі зірки світять яскраво – рік буде врожайним.

На Березосік не можна:

зістригати немовлятам і маленьким дітям волосся і нігті;

проколювати вуха – це зашкодить слуху;

білити, інакше підуть здоров'я і удача.

Заборони

Невдалий день для весілля. Укладений сьогодні шлюб швидко розпадеться. Збираючи сік з берези, не можна шкодити дереву. Не можна стригти волосся і нігті немовляті. Не варто займатися ремонтом і щось лагодити будинку сьогодні - інакше річ скоро зламається.

Іменини

11 травня іменини відзначають Віталій, Кирило, Максим, Анна.