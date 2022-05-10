«Говорив, що лідером людину роблять три речі»: політики оцінили внесок Кравчука в історію

Леонід Кравчук став президентом в дуже непрості часи

У вівторок, 10 травня, о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Кравчук. Перші особи держави та відомі політики пригадали, чим їм запам’ятався перший президент України.

«Помер перший Президент незалежної України Леонід Макарович Кравчук. Саме він у 1991 році підписав Постанову Верховної Ради про проголошення незалежності України. І щодня працював на її становлення та розвиток. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять!», – написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Він був Людиною, яка змінила хід історії України, тому я дякую Богові, що мав можливість цей відрізок земного часу товаришувати з Ним. Нам буде не вистачати Вас, пане Перший Президент України», – висловився голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Леонід Кравчук та Руслан Стефанчук. Фото: Рерховна Рада України/Telegram

«На жаль, жоден президент нашої країни ніколи так і не зміг відповідати рівню величі нашого народу. Так і з покійним Кравчуком. Колись в ефірі на 10 мільйонів людей я йому в обличчя сказав, що він міг стати українським Вашингтоном, а за підсумками... Макаровичу, ти так і залишишся в пам'яті дрібним підтанцівником у Суркісів та Медведчука. Вибач, але я завжди говорив про це публічно. Честь маю», – висловився мер Дніпра Борис Філатов.

«Помер Леонід Кравчук. Кожен має право на свою оцінку його як історичної та політичної фігури. Для мене він залишиться людиною, з якою я працював рік. І весь цей рік він бився за інтереси України, не шкодуючи себе. У цій боротьбі у ньому завжди було видно першого президента України, який привів нас до Незалежності. Світла пам'ять, Леоніде Макаровичу. Спасибі вам за все», – згадав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«Леонід Макарович Кравчук дуже часто мене розчаровував. Але всі кон’юнктурні помилки Хитрого Лиса відходять на задній план перед заслугами Першого Президента, який між крапельками зовнішніх і внутрішніх викликів мав мужність розвалити імперію зла та проголосити Незалежність України. За це щиро поважаю. Вічна пам’ять, пане Перший Президенте», – написав Юрій Луценко.

Лікарка Ольга Богомолець згадала, що разом із Леонідом Кравчуком посадила дерево у замку Радомисль.

«Пам’ять про першого Президента Незалежної України завжди в моєму серці… Людяний, професійний, щирий, відданий народу України, стратег і тактик… Дякую за все, що ви зробили для нас і нашої держави», – написала вона.

Ольга Богомолець та Леонід Кравчук садять дерево. Фото: Ольга Богомолець/Facebook

«Мабуть, не всі знають, що Леонід Макарович народився ще в Польській Республіці, до якої тоді (1934 рік) входила частина Волині…

Народитися в одній країні, жити й працювати зовсім в іншій і зрештою очолити третю – Незалежну Українську Державу. Велика й непроста доля, як і в багатьох людей того покоління.

Він став президентом в дуже непрості часи. Було невідомо, куди йти, за що братися і як розбудовувати молоду державу. Цього не вчили в жодних університетах. До його великої честі, він пройшов свій шлях гідно. Багато в чому Україна отримала становлення й визнання саме завдяки його позиції, його політиці, його державній мудрості.

Фактично до останніх своїх днів, попри поважний вік та хвороби, Леонід Макарович продовжував працювати заради України, вболівав за країну всім своїм великим серцем.

В історії України Леонід Макарович Кравчук залишиться назавжди. Як Перший Президент Незалежної Української Держави, яка сьогодні стверджується наново!

Дійсно тяжка й непоправна втрата для всіх нас. Вічна вдячність і пошана! Дякую Вам, Пане Президенте!», – поділилася лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Леонід Кравчук та Юлія Тимошенко. Фото: Юлія Тимошенко/Facebook

«Він говорив, що лідером людину роблять три речі: талант, сильний характер та знання. Все це було притаманне Леоніду Макаровичу, який увійшов в історію нашої суверенної держави як перший її законно обраний лідер.

На його долю випали буремні для нашої країни часи, непрості та історичні рішення, становлення української незалежності.

За свою незалежність та свободу ми боремося і сьогодні. В жахливій війні проти російського загарбника, який хоче реставрувати імперію.

Та ми збережемо суверенітет і волю, які здобули понад 30 років тому! Ми не відступимо і переможемо!

Дякую Вам, Леоніду Макаровичу, за любов до України, за Вашу мудрість і сміливість. Світла Вам пам‘ять, пане Президенте… Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Леоніда Макаровича», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Мінську у ніч проти 4 травня помер перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. Шушкевичу було 87 років. Наприкінці квітня його було доставлено в реанімацію після перенесеного Covid-19. Через два дні його виписали з лікарні, але здоров'я політика було підірвано хворобою.