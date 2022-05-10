Російські посадовці замовили тисячі диппаспортів: хочуть сховатися від санкцій

Нові дипломатичні паспорти виготовляються для співробітників ФСБ, а також для чиновників, які потрапили під санкції Заходу через «спецоперацію» в Україні та їхніх родичів

175 тис. документів, імовірно, мають захистити високопосадовців від обмежень, запроваджених проти РФ

МЗС Росії замовило 175 тис. дипломатичних паспортів. Як виявилося, у міністерстві працює лише приблизно 15 тис. людей. Паспорти видаватимуться громадянам Росії, які внесені західними країнами до списку санкцій. Про це повідомляє Daily Mail.

«МЗС Росії замовило майже 175 тис. дипломатичних паспортів. Тим часом у міністерстві працює всього приблизно 15 тис. співробітників, з яких тільки кожен третій має кваліфікацію дипломата. Так звідки взялося рішення замовити таку кількість документів?», – йдеться у повідомленні.

За дипломатичними паспортами можна їздити без віз до багатьох країн, включно з державами Шенгенської зони.

«Члени путінської «еліти», які потрапили в санкційні списки Заходу, схоже, не мають наміру сидіти під замком у Росії та відмовлятися від звичних благ цивілізації, яку вони публічно загрожують знищити», – додали в ЗМІ.

Також дипломатичний паспорт зможуть отримати депутати Думи, прокурори та судді.

Власники диппаспортів звільняються від необхідності оформляти візи до деяких країн, а також мають право на VIP-обслуговування в аеропортах (наприклад, для них діє окрема черга на паспортний контроль при вильоті за кордон).

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