12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
У цей день прийнято було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння
У вівторок, 12 жовтня, відзначається:
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Яке релігійне свято
У православній церкві 12 жовтня шанується день пам'яті преподобного Киріака Пустельника, мучеників Дади, Гаведдая, Каздої і Преподобного Феофана Милостивого.
За народним календарем сьогодні – Феофана Милостивого. Зазвичай у цей день потрібно було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння. Також в народі вірили, що тепло на Феофана обов’язково має повернутися. Однак погода в цей час була мінливою – з холодними вітрами і туманами.
Також 12 жовтня православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака Відлюдника (Пустельника), який у 18 років став ченцем і трудився в обителі святого Євфимія, розташованому в місті Коринті. Пізніше Євфимій відправив його в Йордан до святого Герасима, який велів юнакові жити у себе в монастирському гуртожитку і працювати на різних послухах.
Звичаї і традиції дня
У цей день часто буває похмуро і туманно, можливий перший снігопад. Із цього приводу в народі говорили: «Феофан накинув на сонце каптан».
На Феофана на зірки дивилися з півночі і говорили: «У нас під віконцем ріпи повний кошик». За повір’ям, тільки зірки могли дати благодатне світло в цей день.
12 жовтня святкували день мисливця. Мисливці шукали іменинного зайця. Закінчували день застіллям, під час якого розповідали різні мисливські історії.
Народні прикмети та приказки
- На небі 12 жовтня зірок багато – осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай.
- Ввечері або пізно вночі з’являється туман – прикмета, що найближчим часом заморозків не буде.
- У лісі 12 жовтня пізні гриби з’явилися – сніг теж буде пізно.
- Свіжий ранковий вітер посилюється в денний час, а до вечора слабшає – за прикметами погода буде ясною.
- Грім у цей день – до безсніжної зими, східний вітер – до холодної.
Заборони
- Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння.
- Не можна у цей день витрачати багато грошей.
- Не варто сьогодні сваритися та лихословити.
- Не можна нині лінуватися.
- Не варто у цей день зловживати алкоголем і переїдати.
Іменини
У вівторок, 12 жовтня, іменини відзначають: Агатонік, Веніамін, Еварист, Зимислав, Карпо.