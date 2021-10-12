12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

У цей день прийнято було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння

У вівторок, 12 жовтня, відзначається:

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Яке релігійне свято

У православній церкві 12 жовтня шанується день пам'яті преподобного Киріака Пустельника, мучеників Дади, Гаведдая, Каздої і Преподобного Феофана Милостивого.

За народним календарем сьогодні – Феофана Милостивого. Зазвичай у цей день потрібно було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння. Також в народі вірили, що тепло на Феофана обов’язково має повернутися. Однак погода в цей час була мінливою – з холодними вітрами і туманами.

Також 12 жовтня православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака Відлюдника (Пустельника), який у 18 років став ченцем і трудився в обителі святого Євфимія, розташованому в місті Коринті. Пізніше Євфимій відправив його в Йордан до святого Герасима, який велів юнакові жити у себе в монастирському гуртожитку і працювати на різних послухах.

Звичаї і традиції дня

У цей день часто буває похмуро і туманно, можливий перший снігопад. Із цього приводу в народі говорили: «Феофан накинув на сонце каптан».

На Феофана на зірки дивилися з півночі і говорили: «У нас під віконцем ріпи повний кошик». За повір’ям, тільки зірки могли дати благодатне світло в цей день.

12 жовтня святкували день мисливця. Мисливці шукали іменинного зайця. Закінчували день застіллям, під час якого розповідали різні мисливські історії.

Народні прикмети та приказки

На небі 12 жовтня зірок багато – осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай.

Ввечері або пізно вночі з’являється туман – прикмета, що найближчим часом заморозків не буде.

У лісі 12 жовтня пізні гриби з’явилися – сніг теж буде пізно.

Свіжий ранковий вітер посилюється в денний час, а до вечора слабшає – за прикметами погода буде ясною.

Грім у цей день – до безсніжної зими, східний вітер – до холодної.

Заборони

Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння.

Не можна у цей день витрачати багато грошей.

Не варто сьогодні сваритися та лихословити.

Не можна нині лінуватися.

Не варто у цей день зловживати алкоголем і переїдати.

Іменини

У вівторок, 12 жовтня, іменини відзначають: Агатонік, Веніамін, Еварист, Зимислав, Карпо.