В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
У Києві хмарно з проясненнями
В більшості західних та Вінницькій областях невеликий сніг

Сьогодні, 12 січня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В більшості західних та Вінницькій областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура у північній частині вночі 15-20°, вдень 10-15° морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 6-11°, вдень 2-7° морозу, на решті території вночі 12-17°, вдень 7-12° морозу.

Прогноз погоди на 12 січня
Прогноз погоди на 12 січня
Укргідрометцентр

У понеділок, 12 січня, у Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 10-15° морозу, у столиці вночі 17-19°, вдень 13-15° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима з арктичним повітрям. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та потужні снігопади у більшості регіонів. Найхолоднішими стануть дні в середині тижня, коли температура подекуди опуститься нижче -20°C. 

