Головна Новини
search button user button menu button

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Грем після діалогу з Зеленським заявив про нові санкції
X: @LindseyGrahamSC

У Конгресі обговорюють новий пакет санкцій проти РФ

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем заявив про необхідність посилення тиску на Росію після розмови з президентом України Володимиром Зеленським та сенатором Річардом Блюменталем. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис Грема у соцмережі X.

За словами Грема, в інтересах США, щоб Україна «вижила і процвітала». Він також подякував президентові США Дональду Трампу та його команді за зусилля, спрямовані на припинення війни. «Я вважаю, що необхідно чинити більший тиск на Путіна» – заявив сенатор.

Грем повідомив, що президент України Володимир Зеленський під час розмови наголосив на важливості двопартійного законопроєкту щодо санкцій проти Росії та зазначив, що президент Трамп повністю підтримує цю ініціативу.

Сам Зеленський назвав розмову «хорошою і, як завжди, дуже конструктивною». За його словами, він поінформував американських сенаторів про комбіновані російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

«Це сотні дронів та десятки ракет щодня. Тому ракети для ППО–  наш основний пріоритет» – наголосив Зеленський.

Президент України також повідомив, що сторони обговорили стан санкційного законопроєкту, який, за його словами, може суттєво вплинути на позиції Росії та країн, що допомагають їй у війні.

Зеленський додав, що Україна та представники президента США Дональда Трампа перебувають «дуже близько до фіналізації документів», а також подякував сенаторам за підтримку гарантій безпеки та двопартійну підтримку в Конгресі США.

У Конгресі США розглядається двопартійний законопроєкт, який передбачає посилення санкцій проти Росії та осіб, що сприяють її військовій агресії проти України. Україна наполягає на отриманні дієвих гарантій безпеки, щоб уникнути повторення сценарію Будапештського меморандуму.

Читайте також:

Теги: США санкції Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи у Венесуелі, 3 січня 2026 рік
Удар по Венесуелі. Що каже міжнародне право
4 сiчня, 08:52
Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес у кайданках. Їх супроводжують озброєні федеральні агенти
Венесуела після Мадуро. Анатомія режиму
7 сiчня, 15:45
Захоплення Мадуро є наочним і тривожним прикладом
Сигнал Трампа з Венесуели. Наступний рік може стати для РФ останнім
4 сiчня, 21:07
Блекаут у Сан-Франциско
У Сан-Франциско стався масштабний блекаут
21 грудня, 2025, 10:17
Правоохоронці заходять у літак, на борту якого перебував президент Венесуели Ніколас Мадуро
США доставили Мадуро до Нью-Йорка: коли він постане перед судом
4 сiчня, 00:59
За словами французького міністра, держсекретар США виключив варіант військової операції
Франція готує план на випадок захоплення Гренландії США
7 сiчня, 13:32
Інцидент стався під час протестної акції проти імміграційних операцій ICE
Працівник імміграційної служби застрелив людину під час мітингу в Міннеаполісі
8 сiчня, 03:50
Росія розкритикувала погрози США завдати удару по Ірану
Росія розкритикувала погрози США завдати удару по Ірану
Сьогодні, 01:35
Джон Болтон розкритикував ЄС за відмову передати Україні російські активи
Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії
24 грудня, 2025, 14:21

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua