Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії

Грем після діалогу з Зеленським заявив про нові санкції

У Конгресі обговорюють новий пакет санкцій проти РФ

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем заявив про необхідність посилення тиску на Росію після розмови з президентом України Володимиром Зеленським та сенатором Річардом Блюменталем. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис Грема у соцмережі X.

За словами Грема, в інтересах США, щоб Україна «вижила і процвітала». Він також подякував президентові США Дональду Трампу та його команді за зусилля, спрямовані на припинення війни. «Я вважаю, що необхідно чинити більший тиск на Путіна» – заявив сенатор.

Грем повідомив, що президент України Володимир Зеленський під час розмови наголосив на важливості двопартійного законопроєкту щодо санкцій проти Росії та зазначив, що президент Трамп повністю підтримує цю ініціативу.

Сам Зеленський назвав розмову «хорошою і, як завжди, дуже конструктивною». За його словами, він поінформував американських сенаторів про комбіновані російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

«Це сотні дронів та десятки ракет щодня. Тому ракети для ППО– наш основний пріоритет» – наголосив Зеленський.

Президент України також повідомив, що сторони обговорили стан санкційного законопроєкту, який, за його словами, може суттєво вплинути на позиції Росії та країн, що допомагають їй у війні.

Зеленський додав, що Україна та представники президента США Дональда Трампа перебувають «дуже близько до фіналізації документів», а також подякував сенаторам за підтримку гарантій безпеки та двопартійну підтримку в Конгресі США.

У Конгресі США розглядається двопартійний законопроєкт, який передбачає посилення санкцій проти Росії та осіб, що сприяють її військовій агресії проти України. Україна наполягає на отриманні дієвих гарантій безпеки, щоб уникнути повторення сценарію Будапештського меморандуму.