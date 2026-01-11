Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони

На Тетянин день потрібно знайти високе місце в окрузі і загадати бажання, дивлячись на сонечко

12 січня 2026 року, за новоюліанським календарем, віряни вшановують пам’ять святої мучениці Тетяни Римської. У християнській традиції вона вважається покровителькою молоді. З 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, тому Тетянин день (День святої мучениці Тетяни) ми відзначаємо 12 січня (замість 25 січня).

Свята Тетяна жила у III столітті в Римі та загинула мученицькою смертю за християнську віру. Її стійкість і відданість Христу стали символом духовної сили та незламності.

Тетянин день традиційно є іменинами для всіх жінок із цим ім’ям. У народі ж свято асоціюється з побажаннями успіхів у навчанні, мудрості та наполегливості.

Хто така свята мучениця Тетяна

Свята Тетяна була дочкою римського проконсула, побожного християнина, яка таємно прийняла християнство, була страчена в 225 році (за іншими даними в 226 або 230 році) після відмови повернутися до попередньої віри.

З любові до Ісуса дівчина постановила жити в дівоцтві. Згодом вона стала однією з посвячених Богу жінок-дияконис римської Церкви, які служили людям ділами милосердя.

Префект Рима Ульміян, довідавшись, що Тетяна є християнкою, спершу намагався вмовити молоду і надзвичайно вродливу дівчину до відступництва від Христа, щоб вберегти її від смерті. Але Тетяна не зреклася святої віри. Тоді розлючений префект наказав мучити дівчину різними способами.

III століття – це час особливо жорстоких гонінь на християн. Тетяну з її батьком схопили і посадили в храм Зевса, де вимагали поклонитися язичницьким ідолам.

Тортури святої Тетяни розписані на декількох сторінках Житія святих. Кати поводилися особливо жорстоко. За переказами, язичники піддавали юну римську християнку Тетяну страшним тортурам, але на ранок її рани гоїлися. Язичники били дівчину залізними палицями, кинули на арену до голодного лева, який не розірвав її, а покірно лизав ноги, намагалися спалити, але на тілі Тетяни не залишалося ніяких слідів тортур.

Після цього було ухвалено рішення вбити її з допомогою усікновення мечем. День смерті мучениці 12 січня став Тетяниним днем.

Після смерті жінки римляни убили і її батька.

Традиції та обряди

Студентам потрібно піти в цей день до церкви і поставити свічку покровительці і заступниці студентства – святій Тетяні, попросити допомоги в навчанні, ясного розуму і доброї пам'яті.

Також у Тетянин день не заведено відмовлятися від роботи й сваритися, особливо у сімейному колі. 12 січня варто бажати всім добра і злагоди. Крім того, цього дня варто утримуватися від алкоголю, а натомість пити трав'яний чи зелений чай.

За традицією, господині в цей день печуть хліб і пряники у формі сонечка – це робить весну трохи ближче, а сонечко за вікном – яскравіше і тепліше. Кожен член сім'ї повинен обов'язково спробувати шматочок такого «сонечка».

З приводу випічки хліба також існує прикмета, якщо хліб добре підніметься, то у господарів буде успішний і щасливий рік.

На Тетянин день потрібно приготувати смачний обід і нагодувати всіх членів сім'ї, навіть тих, кого немає поруч, потрібно залишити для них тарілку з їжею на столі.

У цей день не можна нікому відмовляти в проханнях, особливо, якщо просять їжу.

На Тетянин день потрібно знайти високе місце в окрузі і загадати бажання, дивлячись на сонечко, якщо воно буде щире і від щирого серця, то обов'язково збудеться.

У наших предків в цей день була дуже цікава традиція, незважаючи на те, що прибирання в цей день під забороною, прийнято було вибивати і чистити доріжки. Їх потім виставляли біля двору і по килимку хлопець міг побачити, яка з дівчини буде господиня і дружина.

В цей день для іменинниці Тетяни випікають коровай, по якому пророкують долю. Якщо коровай піднімався горбком в центрі – то дівчину чекала удача і щасливе життя; якщо випічка гладка і без вад – то рік буде спокійним і щасливим; а якщо потріскався коровай – грядуть випробування і складності; а ось якщо корочка занадто зарум'янилася і навіть пригоріла –- це означало, що дівчина готова прийняти все, що приготувало їй життя.

Якщо в цей день старша жінка в сім'ї спече коровай, то це дозволить отримати хороший урожай. І кожен з домочадців 12 січня зобов'язаний з'їсти хоча б шматочок короваю. Надлишок згодовували домашньої худоби.

Народні прикмети

Якщо йде сніг – влітку буде багато дощів

Теплий вітер 12 січня – прикмета до того, що літо буде посушливим, а урожай – небагатим

Ясна і морозна погода в Тетянин день – літо буде в міру теплим і без особливих перепадів температури

Якщо яскраво світить сонце 12 січня – скоро прилетять птахи, і настане весна

Великі замети в Тетянин день – буде багато хліба

Заметіль і сильний вітер 12 січня – буде посуха, неврожай і невдала рибалка

