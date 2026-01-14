В Україні хмарно з проясненнями: погода на 14 січня

В багатьох областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 14 січня, в Україні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На крайньому заході країни, в Криму та Приазов'ї вдень невеликий сніг. На заході та півночі країни вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17° морозу, у північних областях до 20°, вдень 8-13° морозу, на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу (в Криму вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°).

Прогноз погоди на 14 січня Укргідрометцентр

У середу, 14 січня, у Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. По області вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура на Київщині вночі 15-20° морозу, вдень 8-13° морозу, у столиці вночі 15-17° морозу, вдень 10-12° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима з арктичним повітрям. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та потужні снігопади у більшості регіонів. Найхолоднішими стануть дні в середині тижня, коли температура подекуди опуститься нижче -20°C.