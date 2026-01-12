Головна Новини
search button user button menu button

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 січня – День ангела Тетяни

Найкращі привітання Тетяни з іменинами

12 січня 2026 року віряни відзначають День Тетяни і вітають усіх Тетян з Днем ангела. 

Ім'я Тетяна користується значною популярністю в Україні. Його власниці відзначають кілька Днів ангела протягом року, проте особливе значення має Тетянин день, коли віряни вшановують священномученицю Тетяну Римську.

«Главком» підготував найкращі привітання на Тетянин день у прозі і віршах, а також у яскравих листівках.

Привітання з Днем Тетяни у прозі

Вітаю з Днем Тетяни! Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються!

***

Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

***

Вітаю тебе, дорога Тетянко, з Днем твого ангела! І оскільки ім'я Тетяна у нас асоціюється з молодістю, то я бажаю тобі вічної душевної юності. Щоб у будь-якому віці ти не втомлювалася веселитися, ризикувати, творити дива, дивуватись і любити.

***

Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та жагу до перемоги!

***

Дорога Тетянко, я так пишаюся, що у мене є сестра з цим ім'ям. Адже це відмінний привід відсвяткувати на славу цей день разом зі мною. Зі святом, величезного щастя у всіх справах!

***

Вітаю з Днем ангела Тетяни! Бажаю дивовижних миттєвостей, чудових подій, яскравих спогадів, радісних емоцій, ніжних почуттів, сміливих кроків назустріч своїм мріям. Бажаю завжди залишатися щасливою людиною з гарячим серцем та відкритою душею!

***

Бажаю в День Тетяни великого кохання й міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес.

***

У цей день хочу побажати тобі, Тетяно, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

Привітання на Тетянин день у віршах

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Таню, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Таню, вітає!

***

Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе тікає,
Друзі нехай не лишають.
І щоб усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Тетяна, покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

З Днем Тетяни привітати
Поспішаю я сьогодні,
Усіх благ вам побажати
І здоров’ячка безодню.
Успіхів, достатку, ласки,
Миру, радості, добра,
Світлих днів, немов у казці,
Вірних друзів і тепла!

***

Тетяно, Танюшо, Тетянко,
Вітаю з твоїм лише святом!
Хай сонячних й радісних ранків
У тебе буде багато.

***

З днем Тетяни шлю вітання!
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Хай буде повним щастя глечик.
Бажаю днів не марнувати,
Спішити жити і кохати.
За мрією сміливо йти
І легко досягти мети.

***

Турботливо, ніжно, ласкаво
Хай близькі тебе називають.
Тетяну, Танюшу, Тетянку
Зі святом сьогодні вітаю!

Привітання з Днем ангела Тетяни у яскравих листівках

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 1
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 2
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 3
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 4
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 5
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 6
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 7
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 8
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 9
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 10
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 11
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 12
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 13
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 14
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 15
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 16
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 17
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках фото 18

Читайте також:

Теги: свята релігія українці свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На водоймах вирізають ополонку у формі хреста, після чого священики освячують в них воду
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Теплі привітання зі Святвечором для найрідніших
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 2025, 07:11
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 2025, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 16 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 грудня 2025: традиції та молитва
15 грудня, 2025, 22:00
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 2025, 00:00
За словами представників компанії, під час світлової проєкції жоден кіловат енергії не був витрачений з мережі
Центральний вокзал та Батьківщина-мати засяяли світловими проєкціями до Дня енергетика
21 грудня, 2025, 22:56
У Карпатах зросла вартість оренди житла, яке можна винайняти на добу
Напередодні новорічних свят зросла оренда житла у Карпатах. Які курорти найдорожчі
23 грудня, 2025, 19:18
Звільнення всіх територій – максимальний стимул для повернення
Скільки українців повернуться з-за кордону: демограф дав тривожний прогноз
21 грудня, 2025, 18:15
Гудь підтверджує слова колеги, що польсько-український діалог більше нагадує історичну війну
Волинська трагедія. Український професор пояснив, чого не помічають польські історики
31 грудня, 2025, 12:31

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua