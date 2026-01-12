Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках

Найкращі привітання Тетяни з іменинами





12 січня 2026 року віряни відзначають День Тетяни і вітають усіх Тетян з Днем ангела.

Ім'я Тетяна користується значною популярністю в Україні. Його власниці відзначають кілька Днів ангела протягом року, проте особливе значення має Тетянин день, коли віряни вшановують священномученицю Тетяну Римську.

«Главком» підготував найкращі привітання на Тетянин день у прозі і віршах, а також у яскравих листівках.

Привітання з Днем Тетяни у прозі

Вітаю з Днем Тетяни! Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються!

***

Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

***

Вітаю тебе, дорога Тетянко, з Днем твого ангела! І оскільки ім'я Тетяна у нас асоціюється з молодістю, то я бажаю тобі вічної душевної юності. Щоб у будь-якому віці ти не втомлювалася веселитися, ризикувати, творити дива, дивуватись і любити.

***

Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та жагу до перемоги!

***

Дорога Тетянко, я так пишаюся, що у мене є сестра з цим ім'ям. Адже це відмінний привід відсвяткувати на славу цей день разом зі мною. Зі святом, величезного щастя у всіх справах!

***

Вітаю з Днем ангела Тетяни! Бажаю дивовижних миттєвостей, чудових подій, яскравих спогадів, радісних емоцій, ніжних почуттів, сміливих кроків назустріч своїм мріям. Бажаю завжди залишатися щасливою людиною з гарячим серцем та відкритою душею!

***

Бажаю в День Тетяни великого кохання й міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес.

***

У цей день хочу побажати тобі, Тетяно, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

Привітання на Тетянин день у віршах

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Таню, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Таню, вітає!

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе тікає,

Друзі нехай не лишають.

І щоб усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Тетяна, покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я сьогодні,

Усіх благ вам побажати

І здоров’ячка безодню.

Успіхів, достатку, ласки,

Миру, радості, добра,

Світлих днів, немов у казці,

Вірних друзів і тепла!

***

Тетяно, Танюшо, Тетянко,

Вітаю з твоїм лише святом!

Хай сонячних й радісних ранків

У тебе буде багато.

***

З днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик.

Бажаю днів не марнувати,

Спішити жити і кохати.

За мрією сміливо йти

І легко досягти мети.

***

Турботливо, ніжно, ласкаво

Хай близькі тебе називають.

Тетяну, Танюшу, Тетянку

Зі святом сьогодні вітаю!

Привітання з Днем ангела Тетяни у яскравих листівках