Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках

12 січня 2026 року віряни відзначають День Тетяни і вітають усіх Тетян з Днем ангела.
Ім'я Тетяна користується значною популярністю в Україні. Його власниці відзначають кілька Днів ангела протягом року, проте особливе значення має Тетянин день, коли віряни вшановують священномученицю Тетяну Римську.
«Главком» підготував найкращі привітання на Тетянин день у прозі і віршах, а також у яскравих листівках.
Привітання з Днем Тетяни у прозі
Вітаю з Днем Тетяни! Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються!
Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.
Вітаю тебе, дорога Тетянко, з Днем твого ангела! І оскільки ім'я Тетяна у нас асоціюється з молодістю, то я бажаю тобі вічної душевної юності. Щоб у будь-якому віці ти не втомлювалася веселитися, ризикувати, творити дива, дивуватись і любити.
Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та жагу до перемоги!
Дорога Тетянко, я так пишаюся, що у мене є сестра з цим ім'ям. Адже це відмінний привід відсвяткувати на славу цей день разом зі мною. Зі святом, величезного щастя у всіх справах!
Вітаю з Днем ангела Тетяни! Бажаю дивовижних миттєвостей, чудових подій, яскравих спогадів, радісних емоцій, ніжних почуттів, сміливих кроків назустріч своїм мріям. Бажаю завжди залишатися щасливою людиною з гарячим серцем та відкритою душею!
Бажаю в День Тетяни великого кохання й міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес.
У цей день хочу побажати тобі, Тетяно, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
Привітання на Тетянин день у віршах
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Таню, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Таню, вітає!
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе тікає,
Друзі нехай не лишають.
І щоб усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Тетяна, покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
З Днем Тетяни привітати
Поспішаю я сьогодні,
Усіх благ вам побажати
І здоров’ячка безодню.
Успіхів, достатку, ласки,
Миру, радості, добра,
Світлих днів, немов у казці,
Вірних друзів і тепла!
Тетяно, Танюшо, Тетянко,
Вітаю з твоїм лише святом!
Хай сонячних й радісних ранків
У тебе буде багато.
З днем Тетяни шлю вітання!
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Хай буде повним щастя глечик.
Бажаю днів не марнувати,
Спішити жити і кохати.
За мрією сміливо йти
І легко досягти мети.
Турботливо, ніжно, ласкаво
Хай близькі тебе називають.
Тетяну, Танюшу, Тетянку
Зі святом сьогодні вітаю!
