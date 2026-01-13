Головна Новини
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
У Києві хмарно з проясненнями
В Карпатах і на Закарпатті вдень невеликий сніг

Сьогодні, 13 січня, в Україні хмарно з проясненнями, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень невеликий сніг. У західних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20° морозу, вдень 8-13° морозу, на півдні, південному сході країни та Закарпатті вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу (в Криму вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°).

Прогноз погоди на 13 січня
Прогноз погоди на 13 січня
Укргідрометцентр

У вівторок, 13 січня, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 15-20° морозу, вдень 8-13° морозу, у столиці вночі 15-17° морозу, вдень 10-12° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима з арктичним повітрям. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та потужні снігопади у більшості регіонів. Найхолоднішими стануть дні в середині тижня, коли температура подекуди опуститься нижче -20°C. 

У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
