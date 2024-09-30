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Посівний календар на жовтень 2024: збираємо останній врожай та готуємось до зими

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Посівний календар на жовтень 2024: збираємо останній врожай та готуємось до зими
Жовтень – це час для завершення збору врожаю та підготовки городу та саду до зими
фото: freepik.com

Посадковий календар на жовтень по днях

Жовтень – це місяць, коли завершується збір пізнього врожаю та активно проводиться підготовка саду і городу до зимового періоду. Правильний вибір часу для останнього збору врожаю та виконання осінніх робіт може значно вплинути на результат та підготовку до наступного сезону.

Посівний календар на жовтень 2024 року від «Главкома» стане незамінним помічником для всіх, хто прагне ефективно завершити садово-городній сезон та грамотно підготуватися до зими. Він не лише підкаже оптимальні дні для збору останнього врожаю, але й допоможе визначити сприятливий час для осінніх посадок морозостійких культур, обрізки багаторічних рослин та внесення органічних добрив для покращення структури ґрунту.

Сприятливі та несприятливі дні у жовтні

Жовтень – це сезон, коли завершується збір врожаю, а садівники та городники зосереджуються на підготовчих роботах до зими. Важливо провести останні підживлення для озимих культур і подбати про захист рослин від холодів.

  • Сприятливі дні для посіву та посадки озимих культур: 4-11, 19-25, 29-30 жовтня.
  • Несприятливі дні для будь-яких робіт: 1-3, 12-18, 26-28, 31 жовтня.

Зверніть увагу на укриття теплолюбних рослин та молодих саджанців, оскільки жовтень може принести перші заморозки. Також це хороший час для посадки цибулинних квітів, обрізки дерев та кущів, та підготовки ґрунту до наступного сезону.

Посівний календар на жовтень 2024
Посівний календар на жовтень 2024
інфографіка: glavcom.ua

Місячний посівний календар на жовтень 2024

Плануючи свої садово-городні роботи відповідно до посівного календаря на жовтень 2024 року, ви зможете максимально ефективно завершити садово-городній сезон та підготувати вашу ділянку до зими.

Посівний календар на жовтень 2024

Коренеплоди
Редис, редька 4, 18, 19, 22, 23, 29, 30
Морква 18, 19, 29, 30
Петрушка 4, 18, 19, 29, 30
Цибулеві
Цибуля на зелень 18, 19, 29-30
Часник 4, 18-23, 29, 30
Цибуля на зелень, шніт 4-11, 14-16
Декоративно-їстівні цибулі 4-6, 9-11, 29, 30
Овочі до столу та на зберігання
Картопля, морква, буряк, бобові 19-26
Томати, перець, баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбузи, капуста, зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 4-11
Міцелій 4, 9-11, 18, 19, 22, 23, 29, 30
Зелень та трави
Салати, шпинат, кріп, петрушка, кінза 14-17, 19-26
Ягідно-плодовий сад
Ягідні кущи (малина, смородина, ожина, глід, тощо) та плодові дерева (яблуня, груша, слива, черешня, вишня, айва, персик тощо). 4-11
Декоративні рослини
Однорічники 4-10, 13-16
Цибулинні та бульбові 18-23

Місячний календар садівника-городника на жовтень 2024

1-2 числа: Ці дні підходять для завершальної боротьби зі шкідниками та хворобами. Зібрані пізні овочі та фрукти можна використовувати для консервації. Рекомендується зайнятися глибокою перекопкою ґрунту та внесенням органічних добрив.

3-8 числа: Приділіть увагу осінній обрізці дерев та кущів, особливо 3 числа. Сприятливий період для посадки цибулинних квітів та озимих культур. Варто потурбуватися про укриття теплолюбних рослин на зиму.

9-11 числа: У ці дні важливо провести останню стрижку газонів перед зимою. Також це час для збору насіння та листя для компосту. 10 і 11 числа – підходящі дні для посадки плодових дерев та ягідних кущів.

12-17 числа: На городі та в саду слід зосередитися на прибиранні опалого листя, а також на підготовці ґрунту до зими. В цей період сприятливе мульчування пристовбурових кіл дерев. Варто завершити збір пізніх сортів яблук та груш.

18-22 числа: Період підходить для викопування бульб жоржин, гладіолусів та інших незимостійких рослин. 18 числа – сприятливий день для закладки компостних куп. Можна також займатися укриттям троянд та інших чутливих до морозів рослин.

23-24 числа: Це дні, коли варто приділити увагу утепленню теплиць та парників. Також рекомендовано провести останню профілактичну обробку плодових дерев від хвороб та шкідників. Можна зайнятися заготівлею живців для весняного щеплення.

Кінець місяця: Приділіть увагу останньому поливу вічнозелених рослин перед зимою. Сприятливий час для ремонту та підготовки садового інвентарю до зберігання. Також можна займатися побілкою стовбурів дерев для захисту від зимового сонця. Це гарний період для планування майбутніх весняних посадок та складання списку необхідного насіння.

Найкращі дні жовтня для садових робіт по видам

Вид садових робіт Дата
Обробка ґрунту 1, 2, 3, 14, 17, 27, 28
Сапання, боротьба з бур’янами 1, 2, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28
Пікірування, проріджування 4, 5, 29, 30
Пророщування та стратифікація насіння 4, 6, 7, 8, 15, 21, 22
Поливи 6, 7, 8, 16, 18, 25, 26
Підживлення органічними добривами 18, 19, 22, 23
Підживлення мінеральними добривами 16, 18, 21, 22, 25, 26
Компостування та консервація компосту 5, 14, 27
Прищіпка пагонів, зняття листя 14, 15
Обрізка, омолодження, формування 16, 18, 19, 20
Боротьба з шкідниками та захворюваннями 4, 5, 9, 10, 11, 14, 30
Профілактичні обробки 4, 5, 11, 18, 19, 20, 30
Обробка теплиць та парників 4, 5, 14, 15, 31
Захист саду та сховищ від гризунів 1, 20, 21, 27, 28
Заготівля живців 21, 22, 25, 26, 29, 30
Щеплення та окулювання 16, 21, 22, 25, 26
Консервація, обробка, ремонт теплиць та парників, овочесховищ 2, 7, 8, 14, 15, 20-21, 24-26
Прибирання та ділянці 13, 14, 18, 19, 20, 28
Ремонтні та будівельні роботи 1, 2, 3, 6, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27,28, 29, 30
Корчування та боротьба з порослю 26-28-31
Догляд за водоймами 1, 18, 19, 22, 23, 27, 28
Збір врожаю 4, 5, 9, 10, 11, 30
Збір насіння 14, 15, 28

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Теги: овочі фрукти календар

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