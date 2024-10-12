12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна мститися та погано думати про інших

12 жовтня відзначають День економіста в Україні та світі, а також Міжнародний день астрономії та Всесвітній день птахів, що мігрують. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка.

Всесвітній День економіста

Це свято вшановує професіоналів, які працюють у галузі економіки, досліджують ринки, аналізують фінансові тенденції та допомагають формувати економічну політику. Економісти грають важливу роль у розумінні складних економічних процесів і впливають на прийняття рішень як на державному, так і на корпоративному рівні.

Міжнародний день астрономії

Припадає двічі на рік – навесні і восени. Це свято було започатковане 1973 року астрономом і астрологом Дугласом Бергером з метою популяризації астрономії. Цього дня астрономи-любителі і професіонали відкривають телескопи для громадськості, організовують лекції та заходи, щоб познайомити людей з дивовижним світом зірок, планет і галактик.

Всесвітній день птахів, що мігрують

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість міграції птахів та захисту їхніх маршрутів. Міграція птахів – це важливий етап їхнього життя, коли вони перелітають на великі відстані, щоб знайти кращі умови для виживання, розмноження та зимівлі. Цей день також створений для підтримки зусиль, спрямованих на збереження природних середовищ існування птахів, які часто страждають від втрати середовища, зміни клімату та інших антропогенних факторів. Святкуючи цей день, люди можуть долучитися до різних заходів, таких як спостереження за птахами, участь у програмах збереження та навчальних заходах.

Яке церковне свято 12 жовтня

12 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Вони були християнськими мучениками, які загинули за свою віру на початку IV століття за часів правління римського імператора Діоклетіана.

Вони були схоплені та піддані катуванням за відмову зректися своєї віри і приносити жертви римським богам. Пров, Тарах і Андронік вирізнялися своєю непохитною вірою та мужністю перед обличчям страшних випробувань. Вони були засуджені до страти і в кінцевому підсумку були вбиті за своє християнське сповідування.

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Що не можна робити сьогодні

Не варто прибирати у хаті і прати білизну.

Забороняється купувати церковні свічки – будете хворіти.

Не можна ображати інших, мститися.

Народні прикмети і традиції

тьмяні зірки – до тепла;

зірки мерехтять – може скоро засніжити;

яскраві зірки – чекайте на мороз;

дує північний вітер – до швидкого похолодання;

на небі дуже багато зірок – наступного року буде великий урожай.

Пам’ятні дати

1428 рік – під час Столітньої війни англійці починають облогу Орлеана;

1492 рік – Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягає сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії;

1618 рік – армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами намагається захопити Москву;

1727 рік – на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обирають гетьманом Лівобережної України (за новим стилем);

1860 рік – Ґарібальді Дзузеппе проголошує Віктора Емануїла королем об'єднаного Королівства Італія;

1863 рік – в Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1871 рік – президент США Улісс Грант забороняє Ку-клукс-клан і наказує заарештувати лідерів цієї організації;

1863 рік – у Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1905 рік – Норвегія розриває унію зі Швецією і стає незалежним королівством;

1917 рік – екіпаж міноносця «Завидний» піднімає Український прапор і відмовляється його спускати;

1939 рік – Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалюють декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР;

1947 рік – у західних областях Української РСР розпочинається наймасовіша за повоєнний період депортація українців;

1956 рік – створюють Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1965 рік – на урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стають кавалерами Ордену Британської імперії;

1994 рік – у місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписують повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією;

2010 рік – унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі гине 45 осіб.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Остап, Тарас.