17 грудня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони
На Варвару бажано відвідати церкву і помолитися святій
У четвер, 17 грудня, в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби.
Християни східного обряду вшановують пам'ять Святої великомучениці Варвари Іліопольської.
День працівника державної виконавчої служби України
День працівника державної виконавчої служби України – професійне свято працівників виконавчої служби Міністерства юстиції України, яке відзначається в країні з 2009 року.
Щорічно під час заходів, присвячених даті, відзначається, що діяльність цієї сфери спрямована на дотримання принципів законності, справедливості та гуманізму і створює основу для розвитку України як сучасної правової держави.
День Великомучениці Варвари
За народним календарем, 17 грудня – День святої Варвари. Цього дня намагалися не працювати. Дозволялося лише шити і вишивати. Вірили, що у вироби, виготовлені 7 грудня, впліталися божественні частинки.
Святій Варварі молилися переважно жінки, щоб вона захистила їхніх дітей від хвороб, а самих жінок – від несправедливості з боку чоловіків і свекрухи.
Традиції, звичаї та обряди дня
У наших пращурів існувало повір’я, що з дня Варвари Дід Мороз по землі починає гуляти, і від його подихів все навколо покривається інеєм. Тому народ без особливої потреби на вулицю не виходив, щоб не замерзнути.
Жінки в будинках порядок наводили, прали, їсти готували. А ось ткати або прясти на Варвару заборонялося, хто не слухався, того могло веретено заколоти.
З 17 грудня на Русі починалася підготовка до зимових свят (Різдва, святок та Хрещення). Дівчата з цього дня бралися за ворожіння. В саду нарізали гілочок з вишні і ставили їх у посудину з водою.
Якщо до Різдва на гілках починали пробиватися листочки, значить, в майбутньому році всі бажання і мрії здійсняться, а незаміжнім дівчатам це обіцяло весілля.
День Варвари на Русі вважався бабиним (жіночим) святом. Вранці 17 грудня представниці прекрасної статі йшли на церковну службу, де ставили свічки біля образу великомучениці і зверталися до неї зі своїми проханнями.
Що не можна робити
- Не можна прати, білити хату і займатися ремонтними роботами – це вважається гріхом.
- Категорично заборонено прясти і займатися рукоділлям.
- Без особливої необхідності не бажано виходити ввечері з дому.
- Намагайтеся в цей день не лихословити і не вступати в конфлікти.
Народні прикмети
- Якщо за вікном мороз, то холодна погода триватиме ще довго.
- Зоряне небо – до холодів, тьмяне – до відлиги.
- Дим з труби вгору йде – до морозу, стелиться по землі – до потепління.
- Червоний захід – до ясної погоди.
- Хмарна погода віщує сніг.
- Якщо на вулиці тепло, то буде хороший урожай льону.
- Якщо погода ясна і безхмарна, то очікуються морози.
Іменини
17 грудня День ангела імені відзначають: Варвара, Генадій, Іван, Уляна, Яна