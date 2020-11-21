21 листопада – День святого Михайла: що можна і що заборонено робити

Сьогодні треба сходити в гості або прийняти гостей у себе

У православному світі 21 листопада відзначають велике свято Собор Архистратига Михаїла. Його образ символізує вічну перемогу добра над темними силами та злом. У народному календарі дату назвали Михайлів день.

День Михайла: історія і значення свята

21 листопада православна церква відзначає одне з головних свят – собор архістратига Михайла та інших Небесних Сил безтілесних. Саме свято було встановлене внаслідок проведення Лаодикійського собору в IV столітті, на якому було засуджено єретичне поклоніння ангелам як творцям і правителям світу.

Згідно з церковними переказами, саме Михайло зміг перемогти диявола – занепалого ангела з його підданими, і скинути їх з небес до пекла. З тих пір архангел Михайло очолив святе ангельське воїнство, вірне Богові і стоїть на сторожі закону Божого.

У народі архангел Михайло вважається головним борцем проти беззаконня і несправедливості серед людей. Також він стоїть на брамі раю, супроводжує душі померлих людей, і молить Бога про прощення грішників, що розкаялися.

Часто 21 листопада випадає перший густий сніг, в народі тоді кажуть, що сам святий Михайло на білому коні по землі проїхав. Але нерідко до цього дня після заморозків наступає потепління, у результаті чого на дорогах з'являється багато бруду. Тому дату прозвали Михайлівською відлигою або Михайлівськими грязями.

Традиції

Наші предки рано-вранці 21 листопада обов'язково йшли на церковну святкову службу. Встановлювали свічки за упокій спочилих і за здоров'я всіх живих рідних.

Замовте також і послухайте молебень, який сьогодні читають про порятунок держави, про позбавлення від бід і нещасть, про одужання і зміцнення сил хворих.

Коли церковна служба закінчувалася, народ гуляв і веселився. Багаті бенкети тривали протягом тижня. Люди співали, танцювали, сміялися, гомоніли і неодмінно ходили у гості.

Часто 21 листопада випадає перший густий сніг, в народі тоді кажуть, що сам святий Михайло на білому коні по землі проїхав. Але нерідко до цього дня після заморозків наступає потепління, у результаті чого на дорогах з’являється багато бруду. Тому дату прозвали Михайлівською відлигою або Михайлівськими грязями.

На Русі Михайлів день вважався завершенням весільного сезону, так що дівчатам, які не встигли вийти заміж, доводилося сумувати.

А щоб у майбутньому році вже напевне зустріти свого коханого і побудувати щасливу сім’ю, проводили народний обряд.

У будь-який жіночий день (субота, неділя або середа) незаміжні дівчата купували борошно, напередодні 21 листопада готували з нього пиріг, а в сам святковий день несли випічку в храм і молилися біля ікони святого Михайла про гідного нареченого.

Сьогодні, за давньою традицією, обов’язково треба примиритися з усіма, з ким напружені стосунки, пробачити минулі кривди.

Головні заборони

Сьогодні, за давньою традицією, обов'язково треба примиритися з усіма, з ким напружені стосунки, пробачити минулі кривди. Суворо забороняється в Михайлів день сваритися, скандалити та навіть підвищувати голос.

У святковий день святого Михайла у наших предків заборонялася важка фізична робота. Порушували заборону тільки заради благих справ. Люди вірили, що обов'язково покарання зазнає той, хто буде 21 листопада трудитися заради корисливої мети.

На Михайлів день існує ряд заборон, яких намагається дотримуватися будь віруюча людина.

Що заборонено:

Мити голову. Вважалося, що якщо помити голову, можна змити весь розум.

Рубати сокирою або різати, а то Михайло може образитися і покарати.

Переслідувати корисливі цілі і робити щось тільки заради своєї вигоди.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Сваритися чи сперечатися. Адже вважається, що Михайлів день - найкращий час для примирень.

Погодні прикмети

Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.

Якщо стоятимуть густі тумани, то така погода протримається до зимового Миколая.

Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.

Якщо Михайло дощем служить – добру й суху весну ворожить.

Іній – на великі сніги, а туман – на відлигу.

Якщо відлига – не жди санного шляху до Миколи.

Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня.

День на Михайла похмурий і на деревах іній – до хорошого врожаю.

Від Михайла зима морози кує.

Як Михайло закує, то Микола не розкує.

Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна

Іменини

21 листопада День ангела імені відзначають: Михайло, Гаврило, Анфіса.