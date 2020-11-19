«Без обіймів і поцілунків». Прем'єр Італії попросив стримано провести Різдвяні свята

В Італії зареєстровано за минулу добу 36 176 нових випадків зараження і 653 смерті від коронавірусу

Великі вечірки, поцілунки і обійми будуть неможливі, інакше це буде означати різкий підйом кривої зараження в січні, - прем'єр

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте попередив італійців, що їм доведеться уникати «обіймів і поцілунків» на Різдво, щоб стримати коронавірус. Про це повідомляє Reuters.

«Доведеться провести свята в більш стриманій манері. Великі вечірки, поцілунки і обійми будуть неможливі, інакше це буде означати різкий підйом кривої зараження в січні. Ми сподіваємося, що ми все ще зможемо купувати і обмінюватися подарунками», ─ сказав Конте.

В Італії зареєстровано за минулу добу 36 176 нових випадків зараження і 653 смерті від коронавірусу, причому основна частина зараження знову припала на північний регіон Ломбардії з центром у фінансовій столиці Мілані.

Багато італійських регіонів перебувають під частковою ізоляцією, намагаючись сповільнити поширення пандемії. Обмеження діятимуть як мінімум до 3 грудня.

Минулого тижня в Італії вперше з початку епідемії добовий приріст заражень коронавірусом перевищив 40 тисяч.

З 5 листопада до 3 грудня Італія запровадила комендантську годину та ще низку обмежень на всій території країни. Суворість карантину відрізняється залежно від зони ризику, до якої віднесли регіон.

У «помаранчевих» зонах обмежується в’їзд-виїзд з регіону - окрім випадків, коли для цього є нагальна необхідність, так само обмежується виїзд зі своїх муніципалітетів. Ресторани можуть працювати тільки на доставку або продавати страви з собою.

У «червоній» зоні також закриті непродуктові магазини (крім аптек і кіосків преси), призупиняються усі спортивні події.

На відміну від весни, навіть у регіонах найбільшого ризику не закрили перукарні, дитсадки та початкові школи.

Як повідомила ВООЗ, в Європі від коронавірусу кожні 17 секунд помирає людина.

До слова, ВООЗ попередила, що у Європи попереду шість важких місяців.

Раніше представник ВООЗ наголошував, що закриття шкіл шкодить дітям, які перебувають у тяжкій життєвій ситуації.

Як повідомлялося, в Україні за добу, 18 листопада, на Covid-19 захворіли ще 539 дітей, а також 673 медичних працівників. В цілому, від початку пандемії на коронавірус захворіли 29 317 дітей та 31 919 медичних працівників.

За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

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