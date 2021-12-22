22 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Якщо цього дня іній вкриває дерева, то це передвісник хорошого врожаю

Сьогодні, у середу, 22 грудня, відзначають:

День енергетика

Офіційне свято Дня працівників енергетики відзначається у третій декаді грудня. Символічно, що свято часто співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли робота енергетиків найбільш помітна.

В Україні професійне свято День енергетика було затверджено Указом №522/93 Президента України від 12-го листопада 1993-го року та змінами, внесеними відповідно до Указу Президента №282/2001 від 25 квітня 2001 році і щорічно відзначається 22-го грудня.

День працівників дипломатичної служби України

22 грудня в Україні щорічно відзначається День працівників дипломатичної служби, встановлений Указом Президента від 21.11.05 №1639/2005. Цього дня в 1917 році Урядом Української Народної Республіки був створений Генеральний секретаріат міжнародних справ.

Яке релігійне свято

Православна церква в цей день шанує святу Анну – матір Діви Марії.

Народні прикмети на 22 грудня

Після Ганни сонце повертає на літо, а зима – на мороз.

Казала Ганна, що надія марна.

Ясне сонце – на Новий рік буде сильний мороз, якщо хмарно, на деревах іній – під Новий рік буде відлига.

Коли іній вкриває дерева, то це передвісник хорошого врожаю.

Коли йде дощ – вся весна буде дощовою.

Тихий і безвітряний день – на врожай садовини.

Традиції та звичаї

Цього дня дівчата збиралися на свої сходки, щоб узгодити, як будуть святкуватися різдвяні свята. Дівочі громади, як і парубоцькі, мали свої традиції. На сходках теж обирали «отаманшу» – старшу дівчину, яка організовувала дівочі збори і керувала громадськими справами.

На дівочих сходках не існував обряд посвяти, але діяло неписане правило: могла приходити сюди та дівчина, яка вміла вишивати, шити, прясти. Правда, екзамен їй не влаштовували, проте спостерігали, чи не лінується вона, чи володіє секретами рукодільництва. Якщо так, то можна йти на досвітки та вечорниці.

З цього дня починали готуватися до свят і жінки: білили та прибирали оселі, краще підгодовували свиней, щоб мати свіжину до Різдва.

Хто святкує день ангела

У середу, 22 грудня, іменини відзначають Анна, Ганна, Володимир, Анатолій та Василь.



