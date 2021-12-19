День Святого Миколая: традиції та заборони 19 грудня

У день Святого Миколая Чудотворця прийнято роздавати милостиню

День святого Миколая відзначають православні християни у неділю, 19 грудня. У це свято зазвичай надавали будь-яку допомогу нужденним, допомагали близьким, дарували презенти і роздавали милостиню. Особливо чекають дня святого Миколая діти – вранці 19 грудня вони знаходять під подушкою подарунки і солодощі.

Історія свята

Відомо, що жив він приблизно в III столітті на території грецької колонії Патара у Малій Азії. З дитинства перейнявся християнством і практично відразу вирішив, що буде служити Богу. Цілими днями Микола пропадав у храмі, молився, читав Святе Письмо. Дядько Миколи, єпископ Патарський, зазначив старанність свого племінника і розпорядився зробити його читцем, після чого возвів у сан священика. Батьки Миколи померли, і увесь свій спадок він вирішив роздати незаможним.

Значно пізніше Микола стає єпископом на території міста Миру (нині це Грузія). Микола був явним противником язичництва і ревним християнином. Святителя в народі вважали головним помічником для засуджених за недосконалі діяння. Також Микола є покровителем купців, дітей та мореплавців.

Традиції свята

З давніх часів День Святого Миколая святкувався весело. Заздалегідь готували подарунки, пекли печиво, запрошували музикантів, скликали гостей.

І, звичайно ж, чекали головного нічного гостя — Миколи-чудотворця, запaлювали свічки, читали молитви.

Цього дня здавна варили пuво.

«Вітали сніжну зиму» – на санях тричі об’їжджали довкола села. А для дітлахів пеклося особливе печиво – миколайчики. Це було своєрідне «розполовинення посту», після Святого Миколая починали готуватися до Різдва, вчити колядки, робити вертепи.

Цей день також був сприятливим для укладання домовленостей. Українці вірили, що коли Святий ходить селом, ніхто не стане обманювати.

До речі, в українських традиціях День святого Миколая був особливо важливим для наречених. Оскільки сватання традиційно відбувалися перед Різдвом, дівчата заздалегідь наводили лад у своїх скринях: готували одяг, діставали рушники і прикраси та прибирали в хаті – одне слово, чекали сватів.

Що потрібно зробити 19 грудня

Потрібно обов’язково сходити до церкви на службу і помолитися за здоров’я своїх близьких, а особливо дітей.

Щоб Миколай Чудотворець оберігав малюка від усяких бід і знегод, потрібно покласти дитині під подушку подарунок від нього. Крім того, їх можна дарувати не тільки дітям, а й усім близьким, яким ви бажаєте здоров’я і добробуту.

У день Святого Миколая Чудотворця прийнято роздавати милостиню. У нас в Україні – відвідувати дитбудинки, дарувати подарунки й частування дітям-сиротам. Потрібно пекти медові пряники та коржики, які прийнято називати Миколайчика. І роздавати їх своїм дітям, а також тим, у яких немає батьків.

Вважається, що у цей день обов'язково варто помиритися із недругом. А ще – роздати всі борги. Якщо їх не віддати, то сім'я весь наступний рік буде без грошей. І не зможе розрахуватися із боргами.

Будинок у цей день прийнято прибирати, прикрашати ялинку, створювати святкову атмосферу, прикрашати. До речі, існують і особливі заборони. Так, не можна відмовляти бідним людям, які просять вашої допомоги або милостині. У разі відмови вашій родині весь рік не щаститиме, нагрянуть злидні та фінансові невдачі.

Що не можна робити:

Святого Миколая також називають Чудотворцем, тому вважається, що загадане в цей день, будь-яке заповітне бажання обов’язково здійсниться!

За життя Микола Чудотворець був дуже доброю та щирою людиною. Намагайтеся і ви у цей день не лихословити, не лаятися. Не можна стригтися, обрізати нігті, та й взагалі різати що-небудь ножицями, особливо вагітним.

Не можна у цей день їсти м'ясо, сир, яйця та ін. продукти тваринного походження, оскільки триває піст. І вся ця їжа під забороною. А ось вживати рибу та морепродукти можна.

Народні прикмети

З’явився іній – в наступному році вдасться зібрати багатий урожай.

Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Миколи весняного (22 травня).

Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.

Якщо сніг з дороги до Ніколина дня замітає, то шляхам і не стояти.

Ясна і холодна погода – буде багатий урожай влітку.

Скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде.

Читайте також: