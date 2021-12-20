20 грудня – яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день не можна показувати свою перевагу над іншими і хвалитися

Сьогодні, 20 грудня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, а віряни вшановують пам'ять Міланського єпископа й проповідника Амвросія Медіоланського.

Міжнародний день солідарності людей

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН з боротьби з бідністю. Відзначається щорічно 20 грудня, починаючи з 2006 року.

Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність є однією з фундаментальних та універсальних цінностей людства, які повинні лежати в основі міжнародних відносин в XXI столітті.

Ігровий день або День гри

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Також 20 грудня святкують Ігровий день або День гри. В цей день варто згадати будь-які ігри (настільні, карточні, комп’ютерні, лялькові, відеоігри). 20 грудня можна відволіктися від своїх проблем, розважитися і позбутися стресу. Свято було створено за спонсорської підтримки Games Workshop і святкується щороку з 1975. Компанія Games Workshop займається виготовленням, створенням та поширенням ігор. Наразі випускає навіть такі популярні варіанти, як Warhammer.

Свято найбільш відоме в Великій Британії, тому основні його події проходять в Бірмінгемі. Саме в в Англії (Лондон) відбулося і перше святкування. Лише згодом ідея була підтримана США та країнами Європи. Провести свято можна з близькими та друзями за цікавою грою.

День Амвросія

Амвросій Медіоланський жив у 4 столітті в Італії і служив єпископом християнської церкви. Амвросій був відомим проповідником , прославився талантом складати гімни. Вважається одним з чотирьох великих латинських вчителів церкви.

Амвросій прославився тим , що дав обітницю нестяжательства , вів скромний і суворий спосіб життя. Був відомий як борець з язичниками.

Єпископ Амвросій користувався всенародною любов'ю не в останню чергу завдяки численним чудесам , які він скоїв своєю молитвою.

Традиції свята

Звичайно, 20 грудня діє Різдвяний піст, тому гучних і веселих гулянь на День Амвросія не проводилося, так і стіл накривали не дуже багато. У народі зазвичай тривали приготування до свята Різдва Христового.

Жінки наводили лад у хаті, прали, робили генеральне прибирання, перевіряли заготовки на зиму.

Чоловіки в цей день традиційно різали курей, свиней, коптили рибу, м'ясо, сало. А незаміжні дівчата вишивали, шили.

Було повір'я в День Амвросія, яке засвідчував, що чим красивіше буде наряд у дівчини, тим швидше вона вийде заміж.

Народні прикмети

Якщо йде мокрий сніг, то літо дощовим буде.

Якщо сніг легкий і сухий, то чекай посухи в літній період.

Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекай снігопаду.

Що не можна робити

Посиденьки та братчини не проводилися аж до 6 січня. Віряни люди строго дотримувалися Різдвяного посту.

Також у цей день не можна лихословити.

Ще не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.

Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в'язати й прати білизну.

Дівчатам не можна розчісувати волосся й мити голову.

Не можна веселитися і співати пісень.

20 грудня намагайтеся не переїдати і не пити алкогольні напої.

Не варто брати гроші в борг.

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