23 жовтня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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23 жовтня вшановували брата і сестру – Євлампія і Євлампію

Цей день потрібно присвятити благодійності та добрим вчинкам

У п’ятницю, 23 жовтня відзначають День проголошення Угорської Республіки, День рекламіста, Всесвітній день шампанського.

23 жовтня – Євлампій Зимовказівник

23 жовтня вшановували брата і сестру – Євлампія і Євлампію. Жили вони в часи правління імператора Максиміліана, який був відомий своєю нетерпимістю до послідовників християнської віри.

Євлампій і Євлампія походили зі знатного роду і могли б прожити безбідно, але одного разу вони вони вирішили прийняти християнство у своєму рідному місті Никодима. Коли вони дізналися про наказ Максиміліана позбавити місто від всіх християн, то не втекли, а сам Євлампій, більше того, посміявся в обличчя стражникам імператора, за що був схоплений і підданий великій кількості катувань.

Усі муки Євлампій переносив стійко і не відмовився від своєї віри. Євлампія, дізнавшись про те, як страждає Євлампій, теж пішла на суд і оголосила себе християнкою, сказавши, що готова терпіти такі страждання разом зі своїм братом. Язичники намагалися спалити брата і сестру в печі, зварити в окропі, але не змогли заподіяти їм ніякої шкоди. Тоді імператор розпорядився відрубати голову Євлампію, після чого його сестра померла від горя.

Традиції та звичаї

23 жовтня було прийнято розщеплювати поліна на лучину. Лучиною називали тоненьку довгу тріску, яку підпалювали і вона заміняла людям електрику багато століть поспіль. Лучини встановлювали під кутом в 10-15 градусів в спеціальні світильники. Саме при їхньому світлі раніше зазвичай займалися домашніми справами: вишивали, готували їжу, майстрували що-небудь, лагодили інструменти. Оскільки тріска згоряла досить швидко (всього за кілька хвилин), то дітям доручали стежити за тим, щоб вчасно міняти лучини.

23 жовтня пропливали останні купчасті хмари, а вода у водоймах вже замерзала. Тому селяни готувалися до зими, і цей час був сповнений різними турботами.

Що не можна робити сьогодні

Не можна лаятися та сваритися зі своїм оточенням;

Не можна зловживати спиртним та некорисною їжею;

Не можна йти у ліс збирати гриби та займатись городом;

Не можна надто гучно розмовляти;

Не можна злостувати та бажати комусь лиха.

Народні прикмети

Якщо в цей день мороз не вдарив, то зима не настане в найближчі чотири тижні.

Якщо протягом дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай.

Листя на вербі почало знизу жовтіти і облітати – зима буде рання.

Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.

Іменини

23 жовтня День ангела імені відзначають: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Амвросій, Андрій, Вассіан, Феофіл