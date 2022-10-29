29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Не слід сьогодні сваритися та конфліктувати

У суботу, 29 жовтня, відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом, Міжнародний день псоріазу, День відлюдника, День цементу.

Всесвітній день боротьби з інсультом

У 2006 році з ініціативи Всесвітньої організації, що займається проблемами інсульту (World Stroke Organization або WSO), вперше був заснований Всесвітній день боротьби з інсультом, який тепер щорічно відзначається 29 жовтня. Заходи цієї всесвітньої події спрямовані на поширення знань та інформації про профілактику і лікування цього захворювання, а також на інформування широкої громадськості про методи забезпечення кращого догляду, допомоги та підтримки потерпілим від інсульту хворим.

Статистика і дані з сайту ВООЗ: в глобальному масштабі 70% інсультів і 87% смертельних випадків, пов’язаних з інсультом, а також скорочення тривалості життя, викликане інвалідністю, зустрічаються в країнах з низьким і середнім рівнем доходів населення. Протягом останніх десятиліть кількість випадків інсульту скоротилася на 42% в країнах з високим рівнем доходів. В середньому, інсульт став траплятися на 15 років раніше і викликає більше смертельних випадків. Він все більше зачіпає людей на піку їх продуктивного життя і цьому необхідно активно протидіяти. Це вже не тільки медична, але і соціальна проблема, про яку має право знати кожен!

Міжнародний день псоріазу

Всесвітній день псоріазу проводиться з ініціативи Міжнародної Федерації Асоціацій хворих на псоріаз щорічно 29 жовтня, починаючи з 2004 р. Цей День присвячений людям, хворим на псоріаз або псоріатичний артрит.

Псоріаз являє собою одне з найбільш частих шкірних захворювань, на яке в середньому страждають від 2% до 7% жителів усієї планети. Найбільш ранній початок псоріазу було зафіксовано на Фарерських островах Данії, регіоні з холодним і вологим кліматом, де в чоловіків він починався в середньому віці 13 років, а у жінок 12 років, причому незалежно від наявності цього захворювання в сім’ї. Нагадаємо, псоріаз є хронічним неінфекційним захворюванням, це своєрідний дерматоз, що вражає переважно шкіру та може викликати запальне ураження суглобів.



Причини виникнення і розвитку псоріазу дотепер не встановлені, є припущення, що у виникненні цієї хвороби відіграє роль генетична схильність.

Яке церковне свято

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мученика Лонгіна Сотника. Якщо вірити християнським переказам, то Лонгін Сотник був римським воїном, сотником, який пронизав списом бік розіп'ятого Ісуса Христа. Прізвисько Лонгін, швидше за все, походить від латинського longus («довгий», «високий») або ж від латинізованого грецького слова λόγχη («спис»).

Згідно з церковним переказом, Лонгін був той воїн, який проколов списом ребра розп'ятого Спасителя і від крові і води, які витекли, отримав зцілення хворих очей.

Після страти і поховання Спасителя Лонгін зі своїм загоном стояв на варті біля Гробу Господнього. Тут воїни сподобилися бачити Пресвітле Христове Воскресіння. Іудеї підкупом схиляли їх збрехати, ніби тіло Христа викрали Його учні. Лонгін і два його соратника не погодилися. Увірувавши в Спасителя, воїни прийняли Хрещення від апостолів і вирішили залишити службу.

Лонгін покинув Юдею і вирушив з проповіддю про Христа на свою батьківщину, у Каппадокію. За ним рушили й два його товариша. Полум'яне слово справжніх учасників великих подій в Юдеї сколихнуло серця і уми кападокійців.

Іудейські старійшини переконали Пілата направити в Каппадокію загін воїнів, щоб убити Лонгіна і його сподвижників. Посланий загін прибув у рідне селище Лонгіна; колишній сотник сам вийшов назустріч воїнам і привів їх у свій будинок. За трапезою воїни розповіли про мету свого прибуття, не знаючи, що господар будинку - той чоловік, якого вони шукають. Тоді Лонгін і його сподвижники назвали себе і просили здивованих воїнів виконати свій борг військового послуху. Вояки хотіли відпустити святих і навіть радили їм бігти, але вони відмовилися це зробити.

Святі мученики були обезголовлені, і їхні тіла поховані там, де заповідали святі, а відтяті голови відправлені до Пілата. Пілат наказав кинути голови мучеників на сміттєзвалище поза стін міста. Через деякий час одна сліпа жінка прийшла до Єрусалиму, щоб поклонитися святиням. У сні їй явився святий Лонгін і сказав, щоб вона знайшла його голову і поховала її. Сліпу проводили до звалища. Торкнувшись голови мученика, жінка прозріла. Вона благоговійно віднесла чесну главу в Каппадокію і там поховала.

Народні прикмети:

Якщо 29 жовтня місяць мутнуватий і блідий – можливі мороз і сніг.

Сонце бреде у хмарах, як у тумані – до негоди.

Гусак на одній лапі стоїть – одягайся тепліше.

Вітер подув з півночі – дощу не буде, небо проясниться.

Ворона завжди дзьобом до вітру сідає.

Виникнення тривалих туманів – до відлиги.

Якщо лист хоч і пожовтів, але опадає слабо – морози настануть нескоро.

Що не рекомендується робити:

У цей день не можна братися за серйозні справи, адже нічого не доведете до кінця;

Не слід сьогодні сваритися та конфліктувати, аби не гніватися до Різдва;

Не можна нині ледарювати, тож цілий день, проведений на дивані, не надто хороша ідея;

Не треба цього дня зловживати алкоголем і не переїдати.

Іменини

Іменини відзначають Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма, Леонтій, а також Терентій.