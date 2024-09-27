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Календар рибалки на жовтень 2024: коли найкращий кльов?

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Календар рибалки на жовтень 2024: коли найкращий кльов?
У жовтні вода стає прозорішою та холоднішою, а хижі риби активізуються, готуючись до зимового періоду
фото: freepik.com

Жовтень обіцяє досить щедрі вилови, але лише в певні дні

Жовтневі води та повітря стають значно холоднішими, що змінює поведінку риби, впливаючи на її активність. Певною мірою це ускладнює процес вилову, але й додає азарту. Цей місяць відзначається підготовкою риби до зимівлі, що впливає на її активність та місця скупчення.

Щоб максимально використати переваги осінньої риболовлі, «Главком» підготував детальний календар рибалки на жовтень 2024 року. Він враховує специфіку сезону, коли хижа риба стає активнішою, а мирна поступово зменшує свою активність.

Календар рибалки на жовтень 2024

Дані календаря рибака базуються на астрономічному довіднику рибалки – унікальному інструменті, що враховує вплив Місяця на водних мешканців. Дослідження показують, що зміни місячних фаз корелюють з природними явищами, які визначають поведінку риб у водоймах. Це особливо важливо восени, коли риба чутливіша до змін навколишнього середовища.

Календар рибалки на жовтень 2024
Календар рибалки на жовтень 2024
інфографіка: glavcom.ua

Які найбільш сприятливі дні жовтня 2024 року для риболовлі:

  • Найкращі дні для клювання: 6-12, 24-28 жовтня.
  • Хороші дні для клювання: 5, 13-15, 21-23, 29 жовтня.
  • Слабкі дні для клювання: 1-2,4, 16, 18-20, 30-31 жовтня.
  • Несприятливі дні для клювання: 3 жовтня (молодий Місяць) та 17 жовтня (повний Місяць).

Що найбільше клює у жовтні?

У жовтні, коли температура води продовжує знижуватися, поведінка риби знову зазнає змін. Цей місяць характеризується активним накопиченням рибою жирових запасів перед зимівлею. Прозорість води зазвичай підвищується, що робить маскування ще більш важливим аспектом риболовлі.

  • Хижі риби: Щука, окунь та судак зберігають високу активність. Щука стає особливо агресивною, найкраще ловиться в денні години. Окунь продовжує клювати на мілководді, але може мігрувати на глибші ділянки. Судак надає перевагу глибоким місцям водойм. Для спінінгової ловлі щуки рекомендується використовувати великі приманки, що імітують ослаблену рибу. Цього року очікується особливо активний кльов судака на джиг-приманки.
  • Мирна риба: Активність ляща знижується, але він все ще може клювати на глибині. Карась та короп поступово зменшують свою активність, проте можуть клювати у теплі дні. Плітка та густера продовжують ловитися, особливо на легкі снасті та дрібні наживки. Цієї осені прогнозується хороший кльов плітки на фідерні снасті з використанням дрібного мотиля як насадки.

На що краще ловити

  • У жовтні живці стають особливо ефективними для ловлі хижої риби, оскільки імітують ослаблену рибу, яка є легкою здобиччю в холодній воді.
  • Мотиль та опариш залишаються надійними наживками для ловлі мирної риби в цей період. Їх комбінація часто дає кращі результати, ніж використання окремо.
  • Підгодовування: в жовтні варто зменшити кількість ароматизаторів у прикормці. Зосередьтеся на простих, але поживних компонентах, таких як висівки та подрібнене зерно. Додавання невеликої кількості консервованої кукурудзи може підвищити ефективність прикормки.

Ловля з човна або за допомогою спінінгу залишається ефективною, але важливо враховувати, що з похолоданням води риба часто переміщується на глибші ділянки водойм. Варто шукати місця з перепадами глибин та затопленими корчами, де риба може концентруватися в пошуках їжі та укриття від холодних течій.

Вид риби та місце лову

Чим ловити та наживка

Короп

озера, річки, водосховища

Фідер, карпова снасть.

Наживка: солодка кукурудза, бойли з рибним ароматом, опариші.

Ловити на глибших ділянках водойм.

Щука

річки, озера

Спінінг, живцева снасть.

Приманки: великі воблери-крэнки, джеркбейти, живець (плітка, окунь).

Ловити вздовж берегової лінії та на мілководді в сонячні дні.

Сом

великі річки, водосховища

Донка.

Наживка: живець, порізана на шматки риба.

Ловити на глибоких ямах.

Окунь

озера, річки, ставки

Спінінг, відвідний поводок.

Приманки: мікроджиг, дрібні воблери-мінноу.

Ловити на межі глибини і мілководдя.

Плітка

річки, озера, водосховища

Легкий фідер, махова вудка.

Наживка: мотиль, дрібний опариш, перловка.

Ловити на середніх глибинах.

Лящ

озера, річки, водосховища

Фідер з важким годівничком.

Наживка: пучок мотиля, бутерброд з опариша і червя.

Ловити на глибоких ділянках.

Карась

ставки, озера, річки

Поплавкова вудка, легкий фідер.

Наживка: мотиль, опариш, кукурудза.

Ловити в теплі дні на мілководді.

Судак

великі річки, водосховища

Спінінг.

Приманки: джиг-головки з твістерами, великі віброхвости.

Ловити на бровках і в ямах.

Форель

гірські річки, струмки

Спінінг, нахлист.

Приманки: невеликі воблери-мінноу, мухи, що імітують осінніх комах.

Ловити на перекатах і в затишних місцях.

Плоскирка

річки, озера, водосховища

Легкий фідер.

Наживка: дрібний мотиль, опариш.

Ловити на середніх глибинах, часто разом з лящем.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Захоплення рибальством – чудове хобі, але воно вимагає відповідального ставлення. Недотримання встановлених законом норм любительського рибальства може мати серйозні наслідки. Залежно від тяжкості порушення, рибалки-аматори можуть зіткнутися як з адміністративною, так і з кримінальною відповідальністю.

Важливо розуміти, що кожна незаконно виловлена риба, незалежно від її розміру, розглядається як окреме порушення і тягне за собою окремий штраф. Це правило покликане запобігти масовому вилову риби та захистити популяції водних мешканців.

Законодавство у сфері рибальства спрямоване на збереження екосистем водойм та захист біорізноманіття. Тому кожен рибалка має бути добре обізнаним з чинними правилами та неухильно їх дотримуватися. Це не лише допоможе уникнути юридичних проблем, але й зробить свій внесок у збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь.

Отже, перш ніж вирушати на риболовлю, варто ознайомитися з актуальними нормами та обмеженнями. Відповідальний підхід до рибальства – це запорука не лише вашого спокою, але й здоров'я наших водойм.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

  1. Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації.
  2. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів.
  3. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.

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Теги: рибальство риба календар

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