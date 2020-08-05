5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
5 серпня відзначається Міжнародний день світлофора
Сьогодні не можна скупитися, особливо на знання
5 серпня відзначаються такі свята:
Міжнародний день світлофора
День Почаївської ікони Божої Матері
День Трохима Безсонніка.
Народні прикмети на 5 серпня:
- Філін гупає гучно - до похолодання.
- Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі - скоро похолодає, а якщо на південь - гряде потепління.
- На світанку яскраво зірки мерехтять - через кілька днів почнуться дощі.
- Туман ввечері по землі стелиться - до спеки.
- Багато зірок на небі - через кілька днів буде дощ.
Що не рекомендується робити 5 серпня:
- Сумувати і сваритися. Вважається, що як сьогодні будеш вести себе з людьми, так люди будуть вести себе поряд з тобою цілий місяць.
- Скупитися, особливо на знання. Якщо хтось просить поради, обов'язково потрібно поділитися своїм досвідом.
- Не можна довго спати і лінуватися, інакше нічого не встигнеш зробити.
У кого іменини 5 серпня?
Іменини сьогодні святкують Анна, Андрій, Аполлон, Віталій, Трохим, Федір.