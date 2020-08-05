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    Суспільство

    5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    5 серпня відзначається Міжнародний день світлофора - 5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    5 серпня відзначається Міжнародний день світлофора

    Сьогодні не можна скупитися, особливо на знання

    5 серпня відзначаються такі свята:

    Міжнародний день світлофора

    День Почаївської ікони Божої Матері

    День Трохима Безсонніка.

    Народні прикмети на 5 серпня:

    • Філін гупає гучно - до похолодання.
    • Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі - скоро похолодає, а якщо на південь - гряде потепління.
    • На світанку яскраво зірки мерехтять - через кілька днів почнуться дощі.
    • Туман ввечері по землі стелиться - до спеки.
    • Багато зірок на небі - через кілька днів буде дощ.

    Що не рекомендується робити 5 серпня:

    • Сумувати і сваритися. Вважається, що як сьогодні будеш вести себе з людьми, так люди будуть вести себе поряд з тобою цілий місяць.
    • Скупитися, особливо на знання. Якщо хтось просить поради, обов'язково потрібно поділитися своїм досвідом.
    • Не можна довго спати і лінуватися, інакше нічого не встигнеш зробити.

    У кого іменини 5 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Анна, Андрій, Аполлон, Віталій, Трохим, Федір.

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