7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні заборонено виконувати хатні роботи, шити чи ремонтувати

У середу, 7 грудня, відзначають Міжнародний день цивільної авіації, Всесвітній день української хустки та День місцевого самоврядування в Україні.

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Міжнародний день цивільної авіації

Генеральна Асамблея ООН 6 грудня 1996 року проголосила 7 грудня Міжнародним днем цивільної авіації і настійно закликала уряди, а також відповідні національні, регіональні, міжнародні та міжурядові організації зробити відповідні кроки для його святкування (резолюція 51/33).

Асамблея Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) - спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй - оголосила цей день в 1992 році з метою привернення уваги до успіхів міжнародної цивільної авіації та їх розширення.

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Цей день став відзначатися з 7 грудня 1994 року у зв’язку з п’ятдесятою річницею підписання Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, відповідно до якої і була створена ІКАО.

Всесвітній день української хустки

Хустка є невід'ємною частиною української культурної спадщини.

Неофіційне щорічне свято, що відзначається 7 грудня з метою об'єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій. Свято започатковане в Україні в 2019 році.

В рамках відзначення проводяться флешмоби «Зроби фото/відео з хусткою», для дівчат та жінок влаштуються майстер-класи та навчання, як правильно в'язати хустку.

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У 2020 році у Вінниці започаткований флешмоб, присвячений Всесвітньому дню української хустки (7 грудня), встановив новий національний рекорд — «Міжнародний флешмоб впродовж доби. Найбільша кількість жінок в українських хустках».

День місцевого самоврядування в Україні

В Україні 7 грудня відзначається День місцевого самоврядування - це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців.

Саме 7 грудня 1990 року Верховною Радою Української РСР був прийнятий Закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування».

Це свято притаманного українцям способу суспільного життя, в основі якого самоврядне суспільство. Це давня слов’янська і давньоруська традиція, яка бере свій початок з часів Київської Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. Тільки така влада і є справді народною - владою не над суспільством, а легітимною владою самого суспільства, для суспільства і в інтересах суспільства.

Яке церковне свято

Цей день називають Святом жіночої долі або ж Днем великомучениці Катерини. Водночас, це давнє слов’янське свято долі, тому й заведено в жінок ворожити. А, потім, до нього приєдналося і християнське трактування: день пам’яті великомучениці. Катерина – це ім’я, що означає «чиста душею».

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За легендами, свята великомучениця Катерина жила в Олександрії. У часи коли за християнські вірування людей переслідували та карали – вона була непохитною у своїх переконаннях. Ба більше, пропагувала християнство та коли вкотре привела до віри нових людей (воїнів), її вирішили стратити. Жінка гідно прийняла покарання, не відреклася від віри, за що й була названа великомученицею.

Вважається, що Свята Катерина допомагає дівчатам знайти свого судженого. Тому цей день також називають «святом дівочої долі». Дівчатам, які шукають любові, традиційно радять сходити 7 грудня до церкви і помолитися перед іконою Святої Катерини. У цей день перед образами святої Катерини ставлять свічки, а під вечір ворожать на свою долю. Також цього дня дівчата зрізали гілки вишні і ставили у воду біля ікон. Вважалося, що якщо до Старого нового року (свята Святої Маланки) вишні зацвітали, то скоро дівчина вийде заміж.

Хоча 7 грудня припадає на різдвяний піст, але все одно влаштовували вечорниці й гадання. Цього дня дівочу долю іноді вирішували, навіть, чоботи. Переставляючи їх по черзі, міряли будинок від столу до порогу. Чий чобіт вийде за поріг, та дівчина першою вийде заміж наступного року.

Ще один спосіб ворожіння – після вечері вийти на вулицю і якомога ближче підійти до вікон найближчого житла, аби почути про що розмовляють господарі. За характером розмови можна визначити свою долю.

Народні прикмети:

Якщо погода ясна 7 грудня, то зима холодна буде.

Якщо ж тепло за вікном, то морози вдарять в другій половині грудня.

Відлига або туман віщують сильне похолодання, яке настане після Варвариного дня (17 грудня).

Якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступний рік буде неврожайним.

Місяць в колі знаходиться – буде заледеніння.

Якщо зірки на небі маленькі, то очікується снігопад.

Що не рекомендується робити

У період свята все ще продовжується піст перед Різдвом. Тож усі заборони посту поширюються й на День Катерини. Не можна веселитися, голосно співати, танцювати. Заборонено виконувати хатні роботи, шити чи ремонтувати. Їсти можна тільки пісні страви: просту кашу чи борщ, щоби все було якомога скромніше.

Іменини

7 грудня День ангела відзначають: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен.