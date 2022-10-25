Американський експерт: Після перемоги України слід знищити ядерну зброю Росії

«Москві треба залишити лише зброю для оборони»

Після того, як Україна переможе Росію на полі бою, їй слід також знищити ядерну зброю країни-агресорки. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив капітан 1-го рангу Збройних Сил США Гаррі Табах. Після поразки у війні у Росії зміниться влада, а потім імперія, за аналогією до СРСР, розпадеться на менші держави. Це і буде слушний час для демілітаризації, вважає експерт.

«Коли це станеться, то перше, що потрібно буде зробити, – знищити ядерну, хімічну та біологічну зброю в Росії. Також потрібно буде знищити все наступальне озброєння, як було зроблено з Німеччиною та Японією після Другої світової війни», – каже військовий.

За словами Гаррі Табаха, необхідно буде обеззброїти Росію, залишивши їй лише зброю для оборони.

Нагадаємо, Росія і США поки що не стоять на межі ядерного конфлікту, попри максимальну напруженість. Про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов.

Також речник президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що захист територій, про анексію яких заявляє Росія, – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – здійснюється так само як і захист території Росії. Так представник Кремля відповів на запитання журналістів, чи поширюється так звана «ядерна парасолька» та на територію окупованих регіонів.

Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

Відомо також, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

До слова, раніше російські пропагандисти з ефіру телебачення закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.