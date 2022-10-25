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Американський експерт: Після перемоги України слід знищити ядерну зброю Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Американський експерт: Після перемоги України слід знищити ядерну зброю Росії
Росія нарощує ядерний потенціал у тимчасово окупованому Криму
фото з відкритих джерел

«Москві треба залишити лише зброю для оборони»

Після того, як Україна переможе Росію на полі бою, їй слід також знищити ядерну зброю країни-агресорки. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив капітан 1-го рангу Збройних Сил США Гаррі Табах. Після поразки у війні у Росії зміниться влада, а потім імперія, за аналогією до СРСР, розпадеться на менші держави. Це і буде слушний час для демілітаризації, вважає експерт. 

«Коли це станеться, то перше, що потрібно буде зробити, – знищити ядерну, хімічну та біологічну зброю в Росії. Також потрібно буде знищити все наступальне озброєння, як було зроблено з Німеччиною та Японією після Другої світової війни», – каже військовий.

За словами Гаррі Табаха, необхідно буде обеззброїти Росію, залишивши їй лише зброю для оборони.

Нагадаємо, Росія і США поки що не стоять на межі ядерного конфлікту, попри максимальну напруженість. Про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов.

Також речник президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що захист територій, про анексію яких заявляє Росія, – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – здійснюється так само як і захист території Росії. Так представник Кремля відповів на запитання журналістів, чи поширюється так звана «ядерна парасолька» та на територію окупованих регіонів.

Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

Відомо також, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

До слова, раніше російські пропагандисти з ефіру телебачення закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.

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Теги: телебачення росія радник путін посол озброєння Антонов

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