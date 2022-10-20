Ядерна загроза. Європейський експерт пояснив, чому російські пропагандисти повні ідіоти

«Гіпотетична ядерна загроза пов’язана з психологічним станом головної людини в Росії»

Незалежний аналітик, старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого Роберт Пшель переконаний, що для Росії застосування ядерної зброї було б самогубством. Він вважає, що крім деяких «ідіотів- пропагандистів» ніхто всерйоз не думає про застосування ядерної зброї, адже це лише призведе до повної катастрофи Росії. Таку думку Роберт Пшель висловив у інтерв’ю «Главкому».

Аналітик наголосив, що у разі ядерного удару Росії по Україні, НАТО відреагує. І тут ідеться не обов’язково про ядерну відповідь, Альянс має величезні можливості знищити ключові елементи воєнних структур Росії.

«По-перше, це гіпотетичні розмови, бо зі стратегічної чи тактичної точок зору це означало би перехід через рубікон. Якщо ж продовжувати говорити на цю тему гіпотетично, то будь-яка атака з використанням ядерної зброї проти країни НАТО отримала б відповідь. А якщо, допустимо, що така зброя була б використана проти України, то, перш за все, з воєнної точки зору це не має сенсу. Думаю, в Кремлі не очікують, що українці після цього здадуться. Навіть російські військові розуміють, що зважаючи на величезну довжину фронту, великої тактичної користі з цього не було б. Більше того, думаю, що вони не були б готові застосувати таку зброю, яка могла їм самим також завдати шкоди.

Але якщо навіть гіпотетично по Україні було завдано ядерного удару, то відповідь була б не обов’язково у ядерній формі з боку країн НАТО. Ніхто б так просто не проігнорував використання ядерної зброї. А в НАТО є величезні можливості просто знищити ключові елементи воєнних структур Росії. Тому використання ядерної зброї було б самогубством для них», – зазначив він.

Роберт Пшель припустив, що загроза застосування ядерної зброї може бути пов’язана з психологічним станом російського диктатора Володимира Путіна. Він наголосив, що лише низка «ідіотів пропагандистів» можуть всерйоз говорити про можливість застосування ядерної зброї.

«Можливо, така гіпотетична загроза застосування ядерної зброї пов’язана з психологічним станом головної людини в Росії. Крім якихось ідіотів- пропагандистів ніхто всерйоз не думає про це, бо це принесе якусь користь, а лише призведе до повної катастрофи Росії. Більше того, це виглядає як самогубство, адже з логічної, раціональної точки зору це не має сенсу», – сказав експерт.

Аналітик наголосив, що Путін своєю ядерною риторикою поводиться ще більш безвідповідально, ніж раніше Радянський Союз.

«Думаю, з Вашингтона передали Москві цю інформацію і там це чудово розуміють. Сумно і небезпечно те, що навіть у порівнянні з Радянським Союзом Путін своєю ядерною риторикою веде себе зовсім безвідповідально. Бо в колишньому СРСР до цього ставились дуже серйозно, не розкидались такими погрозами, коли це комусь прийде в голову. І тоді було більше відповідальності до цієї сфери, ніж сьогодні в путінській Росії», – зауважив він.

На думку Роберта Пшеля, мета російських погроз застосування ядерної зброї – залякати Україну чи країни НАТО, щоб вони обмежили допомогу Україну. Водночас він переконаний, що країни не погодяться на такий шантаж, адже прекрасно розуміють, що Путін потім піде далі і все повторилось знову.

Експерт також прокоментував нещодавню заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, який заявив, що «будь-яка ядерна атака на Україну викличе відповідь, не ядерну, а таку потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена». Пшель назвав заяву Борреля «трохи дивною» та зазначив, що не зовсім розуміє, чому головний дипломат ЄС робить заяви на цю тему, адже у нього немає такого мандату – в ЄС не має ядерної політики, яка є в НАТО.

«Але з іншого боку, пан Боррель бере участь у різних зустрічах і в курсі справ. Він просто сказав те, що думають багато країн та організацій. Краще якщо на такі теми висловлюється генсек НАТО. Але це не означає, що він сказав неправду», – наголосив експерт.

Нагадаємо, речник президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що захист територій, про анексію яких заявляє Росія, – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – здійснюється так само як і захист території Росії. Так представник Кремля відповів на запитання журналістів, чи поширюється так звана «ядерна парасолька» та на територію окупованих регіонів.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

Відомо також, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

До слова, раніше російські пропагандисти з ефіру телебачення закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.