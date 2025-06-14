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Американський генерал назвав два чинники, які допоможуть Україні змінити хід війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Американський генерал назвав два чинники, які допоможуть Україні змінити хід війни
Годжес стверджує, що масштабна зовнішня підтримка, що включає постачання сучасного озброєння, допоможе Україні змінити хід війни
фото з відкритих джерел

За словами Годжеса, щоб нарешті змінити хід війни на користь України та досягти переломного моменту, необхідні два ключові компоненти

Єдиний шлях до перелому на фронті – це поєднання сучасного озброєння та нищівного економічного тиску на Росію. Про це заявив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес в інтерв'ю «24 каналу», інформує «Главком».

Коментуючи питання про те, чи здатна Україна найближчим часом змінити хід війни, генерал Бен Годжес зазначив, що наразі не бачить для цього реальних передумов. На його думку, перелом можливий лише за умови суттєвих зовнішніх змін – зокрема масштабного постачання сучасних технологій, розширення військової підтримки або потужного економічного тиску на Росію, здатного обмежити її спроможність продовжувати агресію.

«Наприклад, припинення так званого тіньового флоту, який виходить із Балтійського та Чорного морів, та подальше знищення російської нафтової та газової інфраструктури, щоб вони більше не могли заробляти гроші від продажів Індії та Китаю. Це був би справжній тиск», – зазначив генерал.

За словами Годжеса, щоб нарешті змінити хід війни на користь України та досягти переломного моменту, необхідні два ключові компоненти:

  • масштабна зовнішня підтримка, що включає постачання сучасного озброєння, техніки та необхідних ресурсів;
  • потужний економічний тиск, здатний суттєво послабити можливості противника продовжувати військові дії.

«Звісно, ніхто не знає, що саме відбувається всередині Росії. Це не прозоре суспільство. Я ніколи не виключаю можливість того, що щось може статися всередині режиму. Побачимо. Однак я не припускаю, що це станеться найближчим часом», – додав Бен Годжес.

До слова, у пошуках ключових факторів, що можуть кардинально змінити ситуацію у війні між Україною та Росією, волонтерка та громадська діячка, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки й проєкту Victory Drones Марія Берлінська озвучила неочікувану, але, на її думку, надзвичайно важливу відповідь.

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Теги: озброєння росія війна санкції

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