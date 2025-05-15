Помічник Путіна Мединський пояснив, навіщо його відправили до Туреччини

Мединський стверджує, що з 2022 року для Москви у переговорах нічого не змінилося

За словами очільника російської делегації, Путін наділив її мандатом ухвалювати рішення на переговорах з Україною

Російська Федерація розглядає поточні переговори у Стамбулі як продовження мирного процесу, перерваного у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на помічника російського диктатора Володимира Мединського, який очолює делегацію РФ на перемовинах з Україною.

Як зазначив Мединський, російська сторона у Стамбулі володіє «всіма повноваженнями і компетенціями». Завдання переговорів з Україною – «встановлення довгострокового миру з усуненням першопричин конфлікту».

❗️"Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу в Стамбулі, наше завдання - "усунути першопричини конфлікту", - представник російської делегації Мединcький підтвердив, що з 2022 року для Москви у переговорах нічого не змінилося pic.twitter.com/6jfw9mgqIM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 15, 2025

За словами помічника глави Кремля, Путін визначив переговорну позицію в Стамбулі за підсумками наради з усіма командувачами загарбницької армії. Мединський підтвердив, що з 2022 року для Москви у переговорах нічого не змінилося.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Російська Федерація готова до відновлення переговорного процесу в Стамбулі та можливих компромісів.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.